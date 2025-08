Oficial: l'anunci de CaixaBank que ho canviarà tot a partir d'ara a Espanya

S'obre una nova etapa per als emprenedors a Espanya, i CaixaBank acaba de donar el senyal definitiu. El banc ha llançat un informe revelador que posa sobre la taula una transformació que ja s'intuïa, però que ara es confirma amb xifres i anàlisi.

Les conclusions no només reflecteixen l'estat actual de l'ecosistema emprenedor, també marquen el camí del futur immediat per a startups, inversors i entitats públiques. Què està canviant i per què aquest anunci pot marcar un abans i un després?

Les conclusions de CaixaBank

L'informe va ser elaborat per CaixaBank a través de la seva divisió DayOne, juntament amb el Centre d'Iniciativa Emprenedora de l'IESE Business School. Hi analitza l'evolució de gairebé mil empreses emergents que van participar en l'última edició dels Premis EmprendeXXI.

El que es desprèn d'aquest estudi és clar: l'ecosistema emprenedor espanyol està girant decididament cap a una especialització tecnològica, amb la Intel·ligència Artificial i la Computació al centre d'aquesta transformació.

Segons l'anàlisi, el 74% de les startups enquestades s'enfoquen en tecnologies lligades a la IA, automatització, digitalització i computació avançada. Aquesta dada no és menor: representa un creixement sostingut des de l'any 2020, quan només el 9% de les joves empreses apostaven per aquestes tecnologies.

Avui, gairebé quatre de cada deu startups treballen directament amb Intel·ligència Artificial, la qual cosa col·loca Espanya en una trajectòria d'innovació alineada amb les tendències globals.

Madrid, Catalunya i la Comunitat Valenciana lideren el mapa de la innovació tecnològica al país. Però, més enllà de la geografia, el que destaca és el canvi en el perfil dels emprenedors. El 58% dels fundadors té més d'11 anys d'experiència en el seu sector, la qual cosa suposa una millora en la qualitat del lideratge empresarial.

Tanmateix, no tot són llums. Un dels grans desafiaments que continuen afrontant els emprenedors és l'accés a finançament. Encara que en total es van captar 468 milions d'euros, la mitjana de finançament per startup ha baixat un 14% respecte a l'any anterior.

Això es deu tant a la joventut de moltes empreses (més del 50% té menys d'un any) com a un entorn inversor més exigent.

CaixaBank, amb els emprenedors

El capital risc continua guanyant rellevància, encara que el 70% de les startups depèn de fons propis en les seves fases inicials. A més, la mida mitjana dels equips s'ha reduït a 5,6 empleats per empresa. Tot i això, s'espera un creixement notable fins a arribar a gairebé 10 treballadors per startup el 2025.

La diversitat de gènere també continua sent un repte important. Només el 26% dels emprenedors són dones, i tot just el 13% de les startups van ser fundades exclusivament per dones. Encara que hi ha una lleugera millora en comparació amb anys anteriors, encara queda molt per avançar en equitat dins l'ecosistema.

CaixaBank ha posat xifres i arguments a una realitat que ja es percebia. Espanya està caminant cap a una nova generació d'emprenedors, més tecnològics, més especialitzats, però també amb ambició d'escalar a escala global.

La Intel·ligència Artificial, la digitalització i la computació no són només eines del futur, també suposen el present de moltes startups que ja estan transformant el panorama econòmic del país.