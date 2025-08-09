Es oficial: CaixaBank da el paso definitivo para satisfacción de muchos clientes

CaixaBank ha escuchado una de las peticiones más recurrentes de un colectivo muy importante dentro de su base de clientes. A partir de ahora da un giro decisivo que marcará un antes y un después en la forma de atender a un perfil de cliente que no ha dejado de crecer. Son los extranjeros que residen en España.

La solución que han diseñado está pensada no solo para mejorar la atención, sino también para adaptarse mejor a sus necesidades reales. Y la sorpresa no puede ser más positiva.

CaixaBank ha anunciado el fortalecimiento definitivo de su servicio HolaBank. Se trata de la división especializada en atender a clientes internacionales con residencia o intereses en España. Este nuevo impulso viene acompañado del lanzamiento de un innovador modelo de atención remota llamado HolaBank Connecta.

Incorporará más de 30 gestores especializados en clientes extranjeros. Estos profesionales estarán distribuidos entre dos nuevos centros de atención remota ubicados en Málaga y Alicante. Desde allí se dará soporte a más de 160.000 personas.

Apuesta decidida de CaixaBank

El crecimiento de este segmento de clientes no es casual. En el último año, la compraventa de inmuebles por parte de personas extranjeras superó las 100.000 operaciones. Una cifra que refleja el interés sostenido por establecerse o invertir en España.

En este contexto, el modelo HolaBank Connecta busca ofrecer una atención ágil, especializada y multicanal. Gracias a tecnologías como las videollamadas, el muro securizado y el cobrowsing, el nuevo sistema permite una atención totalmente digital y segura. Sin perder el trato cercano que caracteriza a la entidad.

Esto significa que cualquier cliente podrá realizar gestiones con su banco desde cualquier parte del mundo. Contando siempre con un asesor especializado que hable su idioma y entienda su situación.

Una de las grandes fortalezas de HolaBank Connecta es su enfoque multicultural. El equipo de gestores está capacitado para atender en más de 14 idiomas y comprende hasta 19 nacionalidades diferentes. Lo que permite una atención no solo idiomática, sino también culturalmente adaptada.

Este enfoque convierte a CaixaBank en la primera entidad financiera en España que ofrece un modelo así de personalizado para extranjeros residentes.

CaixaBank resulta de gran ayuda para los extranjeros

HolaBank se ha convertido en un punto de referencia para expatriados, nómadas digitales y otros perfiles internacionales que desean establecer su vida en España. Siempre con total confianza y acompañamiento financiero.

Con más de 380 oficinas especializadas, 500 gestores expertos y la app CaixaBankNow disponible en 20 idiomas, el programa ofrece una atención omnicanal. Adaptada a cada cliente.

Además, servicios como la Cuenta HolaBank y el Club HolaBank completan una oferta que va más allá de lo bancario. Incluyen atención telefónica 24/7 en varios idiomas, servicios de traducción e interpretación. E incluso la gestión de suministros básicos en el hogar, facilitando al máximo la vida de quienes deciden instalarse en el país.

En su apuesta por la innovación, CaixaBank también ha sido pionera en ofrecer procesos 100% digitales para abrir cuentas o solicitar hipotecas. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que contribuye a la sostenibilidad, al reducir el uso de papel y acortar plazos de gestión.