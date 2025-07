Avís important de CaixaBank: aquests canvis que molts demanaven ja són una realitat

CaixaBank continua avançant amb pas ferm en el seu compromís per millorar l'experiència dels seus clients. En un món cada cop més digitalitzat, on les apps formen part de la nostra vida diària, ha apostat amb decisió per la tecnologia per oferir una aplicació mòbil més intuïtiva. Però també més moderna i fàcil de fer servir.

L'app de CaixaBank, que ja fan servir més de 12 milions de persones a Espanya, ha rebut recentment una renovació important. L'objectiu és clar: facilitar les gestions més habituals i millorar la comoditat d'ús per a tots els usuaris. Des dels més digitals fins a aquells que s'inicien en l'ús d'eines bancàries mòbils.

D'entre els canvis més destacats hi ha una nova pantalla d'accés, més visual i directa. Permet començar a operar de manera ràpida. A més, la pantalla principal de l'app ha estat reorganitzada en dues seccions clau, fent que sigui molt més senzill localitzar les funcions més populars.

Aquest redisseny ha estat pensat per fer que cada visita a l'app sigui més eficient i satisfactòria.

CaixaBank incorpora unes quantes millores

També s'han millorat funcionalitats molt valorades pels clients. És el cas de la consulta de moviments a través de Bizum o l'opció de 'Sol·licitar diners'. Ara presenten una navegació molt més senzilla i intuïtiva.

Tot això busca oferir una experiència fluida, sense complicacions, adaptada al ritme del dia a dia. Però els avenços no s'aturen aquí.

CaixaBank ha continuat incorporant millores en altres àrees de l'app, com a la secció de targetes. Ara és possible consultar moviments de manera més clara, bloquejar o desbloquejar una targeta amb més facilitat i accedir al PIN quan es necessiti.

També s'ha implementat un nou cercador a la secció d'Ajuda. Això permet resoldre dubtes de manera immediata i sense haver de sortir de l'app.

Una de les novetats més innovadores és la incorporació d'un agent virtual basat en intel·ligència artificial generativa. Gràcies a la tecnologia de Google Cloud, aquest assistent digital pot conversar amb els usuaris, respondre preguntes sobre productes financers o comparar opcions disponibles.

Es tracta d'una eina pionera en el sector bancari espanyol. Sens dubte, marca un abans i un després en la manera d'interactuar amb l'app de CaixaBank.

CaixaBank, un pas per davant

Aquesta aposta per la tecnologia no vol dir deixar de banda l'atenció personalitzada. CaixaBank manté la seva forta presència física, amb més de 3.800 oficines a tot el país, i segueix treballant per garantir la inclusió financera. Des d'oficines innovadores fins a serveis mòbils en zones rurals, el banc busca ser present on els seus clients ho necessitin.

Amb aquesta renovació, CaixaBank reforça la seva visió d'una banca propera, accessible i adaptada als nous hàbits digitals. La tecnologia es posa així al servei de les persones, perquè cada client pugui triar com, quan i des d'on vol gestionar els seus diners. Sempre amb la confiança de tenir un suport sòlid i segur.