Comprovat: CaixaBank dona la gran notícia que milions d'espanyols esperaven impacients
L'entitat mostra el seu optimisme després de conèixer una sèrie de dades que afectaran tant empreses com ciutadans
Molts ho veien a venir, però pocs s'atrevien a afirmar-ho. Després de setmanes d'incertesa econòmica i tensions comercials, finalment s'ha produït un gir inesperat que ha retornat l'optimisme als mercats.
CaixaBank, a través del seu servei d'anàlisi econòmica CaixaBank Research, ha confirmat una notícia que pot suposar un gran alleujament per a milions de ciutadans. Tant a Espanya com a la resta d'Europa.
La resolució esperada d'una disputa comercial clau entre la Unió Europea i els Estats Units ja és una realitat. Tot i que l'acord no elimina del tot els aranzels, sí que representa un avenç important que ha generat una onada de confiança als mercats financers. Així ho assenyala l'entitat en el seu darrer informe.
CaixaBank ho valora de manera positiva
Segons els experts de CaixaBank Research, la reacció dels mercats ha estat clarament positiva. La notícia de l'entesa entre Brussel·les i Washington ha comportat un impuls notable a les borses. Als Estats Units, els principals índexs com l'S&P 500 i el Nasdaq han assolit nivells rècord, amb pujades properes al 3% aquest mes.
Europa tampoc s'ha quedat enrere, amb avenços propers a l'1% registrats dilluns passat. Els sectors que més s'han beneficiat inicialment d'aquesta nova etapa de distensió comercial han estat la tecnologia, l'energia i les finances. Tanmateix, a mesura que avançava la sessió borsària, l'entusiasme inicial es va anar moderant i alguns índexs europeus van tancar en vermell.
L'acord estableix un nou marc d'aranzels entre ambdues regions. En termes generals, els productes europeus estaran ara gravats amb un 15%.
Suposa una pujada respecte al 10% anterior, però molt per sota del 20% que s'havia anunciat a l'abril. I sobretot, de l'amenaça recent d'aplicar un 30%.
L'anàlisi de CaixaBank
CaixaBank subratlla que aquesta nova estructura aranzelària tindrà efectes molt diferents segons el sector. Per a la indústria automobilística europea, per exemple, suposa una millora notable. I és que l'aranzel que suportaven molts dels seus productes baixa del 25% al 15%.
Per contra, el sector farmacèutic, que fins ara estava exempt d'aquestes mesures, començarà a veure's afectat negativament. Pel que fa a l'acer i l'alumini, els productes continuaran suportant un aranzel del 50%. Tot això mentre no s'acordi un sistema de quotes similar al que ja es va pactar amb el Regne Unit.
Aquest nou escenari comercial, encara lluny de ser perfecte, representa un senyal positiu per a l'economia europea i espanyola. CaixaBank, a través de la seva anàlisi detallada, deixa clar que les implicacions de l'acord van més enllà del que és superficial. La rebaixa en alguns aranzels estratègics, juntament amb una major previsibilitat comercial, pot suposar un alleujament per a sectors clau.
