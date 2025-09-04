Demostrat: aquesta és la pensió que mitja Espanya enveja i que aconsegueixen molt pocs
La pensió més alta de jubilació només és a l'abast d'uns pocs, i entre ells hi ha aquest grup de treballadors
Quan es parla de pensions de jubilació, molts imaginen una etapa de descans, tranquil·litat i estabilitat econòmica després d'anys de feina. Però la veritat és que no tots els pensionistes cobren el mateix. De fet, existeix una gran diferència entre el que reben uns i altres.
Hi ha un grup molt reduït que gaudeix de la pensió més alta d'Espanya i que és l'enveja de molts. La Seguretat Social ha actualitzat recentment les dades sobre les pensions a Espanya el 2025. I els resultats no deixen indiferent ningú.
Les xifres revelen grans desigualtats segons el tipus de règim en què s'hagi cotitzat al llarg de la vida laboral. Mentre que alguns jubilats amb prou feines arriben al salari mínim, altres superen els 2.900 euros mensuals.
La pensió més alta: el cas dels miners
Segons les últimes dades oficials, el grup que cobra la pensió mitjana més elevada és el dels treballadors del sector de la Mineria del Carbó. Aquests pensionistes reben una mitjana de 2.907,02 euros al mes, una quantitat que ben pocs assoleixen. Els segueixen els jubilats pertanyents al Règim del Mar, amb una mitjana de 1.669,7 euros.
En tercer lloc se situen els treballadors del Règim General, el més comú. En el seu cas, la pensió mitjana de jubilació arriba als 1.666,56 euros mensuals. Bastant per sota d'aquest nivell hi ha els autònoms, que segueixen a la part baixa de la taula amb 1.010,3 euros de mitjana.
Per què hi ha tanta diferència en les pensions?
La raó principal rau en les bases de cotització. Com més es cotitza i durant més temps, més gran és la pensió. Els sectors que tenen bases més altes, com la mineria o el mar, reflecteixen això en les seves prestacions.
A més, s'ha de tenir en compte que el sistema és dinàmic. Les noves jubilacions, amb carreres laborals més llargues i millors sous, tendeixen a elevar la mitjana. Mentre que les pensions més baixes solen desaparèixer amb el temps.
La nòmina mensual de pensions contributives ha assolit els 13.620,9 milions d'euros. D'aquesta quantitat, més de dos terços es destinen a pensions de jubilació, cosa que mostra el pes que tenen dins del sistema. La resta es reparteix entre viduïtat, incapacitat permanent, orfandat i prestacions a favor de familiars.
La pensió mitjana de jubilació a Espanya s'ha situat en 1.507,50 euros al mes. Per la seva banda, la de viduïtat es manté més baixa, amb 935,8 euros, cosa que encara està per sota del salari mínim.
Tot i que tothom aspira a una bona pensió, només alguns l'aconsegueixen. La diferència la marquen els anys cotitzats, el tipus de règim i les bases sobre les quals s'ha contribuït. Els miners, per exemple, se situen al capdamunt del sistema, amb pensions que superen amb escreix la mitjana nacional.
