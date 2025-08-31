Comunicat especial de BBVA a tot Espanya: molts al·lucinen amb això, fes-ho ja
BBVA dona la campanada amb aquesta promoció que fa fregar-se els ulls a molts espanyols: al·lucinaràs amb això
BBVA ha llançat una gran notícia que està generant una veritable eufòria entre milers d'espanyols. Es tracta d'una promoció espectacular amb un dels seus comptes més populars. És una ganga que no hauries de deixar passar més temps, així que no esperis més per conèixer tots els detalls.
La promoció amb el seu Compte Nòmina Sense Comissions consisteix en un regal econòmic important si domicilies la teva nòmina o pensió d'almenys 800 € al mes. Així de senzill: porta els teus ingressos a BBVA i comença a gaudir d'un extra que t'alegrarà el dia.
BBVA tira la casa per la finestra: fins a 760 euros per a tu
Si ho fas abans de la data límit, podràs rebre bonificacions mensuals que poden sumar fins a 760 € a l'any. Aquest detall ja està generant un autèntic fenomen entre nous clients.
El Compte Nòmina Sense Comissions de BBVA és ideal perquè no té comissions d'administració ni de manteniment, la targeta de dèbit Aqua és gratuïta. I les transferències en línia també són sense cost. Tot es gestiona de manera digital des de la seva app, cosa que resulta molt còmoda.
BBVA fixa les condicions: pren nota perquè et convé
Per beneficiar-te de la promoció, has d'obrir el compte en línia i utilitzar el codi PLAN760 en donar-te d'alta. A partir d'aquí, cada mes t'emportaràs una quantitat si compleixes els requisits. De nòmina venen fins a 400 € a l'any, si és de mínim 800 € al mes.
A més, pots rebre fins a 120 € per domiciliar rebuts, 120 € més si utilitzes Bizum, i 120 € més si utilitzes la targeta de dèbit. En total, 760 € a l'any, repartits mes a mes.
El més interessant és que no hi ha permanència forçada. Si un mes no compleixes algun dels requisits, simplement no reps la bonificació aquell mes. Però al següent pots tornar a activar-la i veuràs com el regal torna a fluir.
Data límit per acollir-se a aquesta promoció
El marge temporal per aprofitar aquest regal no romandrà obert per sempre. Segons diversos mitjans, la promoció està disponible fins al 30 de setembre de 2025, així que t'has de donar pressa i no et penediràs d'aquesta decisió.
L'entitat confia que aquesta promoció enforteixi la vinculació amb els seus clients des del primer moment, premiant els hàbits bancaris més habituals. Parlem de domiciliar la nòmina, pagar rebuts, utilitzar la targeta i enviar diners amb Bizum.
