Alerta de BBVA a milers d'espanyols: fes sempre aquest gest, avui deixaràs de patir
BBVA incideix en la importància i els beneficis d’una forma de pagament cada cop més utilitzada al nostre país
BBVA ha llançat un missatge rotund a tots els seus clients. L'entitat recorda que a l'hora de pagar amb targeta és clau fer-ho de la manera més segura possible.
Segons el consell de BBVA, la millor opció és sempre el sistema contactless, tant amb targeta com a través de l'app al mòbil. No es tracta d'una simple recomanació, sinó d'un advertiment clar per evitar problemes que poden tenir conseqüències molt serioses.
BBVA sentencia: utilitza el sistema contactless per a la teva seguretat
El banc explica que pagar amb el sistema contactless no només aporta comoditat, sinó també màxima seguretat. Avui dia els fraus en targetes continuen sent un risc, i un dels més comuns és la clonació.
BBVA assegura que amb l'ús del contactless es redueix de manera notable la possibilitat que les dades quedin exposades. Una cosa que sí que pot passar si la targeta es passa per banda magnètica o s'entrega físicament a una altra persona.
S'evita la clonació o pèrdua de la targeta
El missatge de BBVA és clar: no juguis amb foc. La seguretat de les teves operacions depèn de com paguis. Utilitzar la targeta amb xip i contactless significa que la informació viatja de manera xifrada, cosa que dificulta qualsevol intent de clonació.
A més, en no entregar mai la targeta al comerciant, s'evita la pèrdua o el mal ús per tercers. Un altre punt fort que destaca BBVA és la integració d'aquest sistema amb la seva app oficial.
Els clients poden afegir la targeta al mòbil i pagar-hi en qüestió de segons. D'aquesta manera no només es guanya rapidesa, sinó també tranquil·litat, ja que en cas de pèrdua del dispositiu es pot bloquejar a l'instant des de l'aplicació, cosa que evita ensurts més grans.
La tecnologia de BBVA està preparada per a nous desafiaments
El banc també treu pit d'aquest sistema perquè genera confiança. Segons BBVA, cada cop més clients entenen que el contactless és la millor opció per motius pràctics i de seguretat. No importa si es tracta de compres petites o de pagaments més alts, la tecnologia està preparada per oferir la màxima protecció en tots els casos.
Per això l'entitat insisteix en el seu missatge: pagar amb contactless és més que una comoditat, és una garantia per a les teves finances. BBVA recorda que els clients que s'acostumen a aquest sistema estan evitant problemes com el robatori de dades, la clonació de targetes o el risc de pèrdua. En un moment en què les estafes bancàries creixen, el consell de BBVA es torna gairebé una obligació.
