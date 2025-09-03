Alerta màxima al Banco Santander: els seus clients obligats a fer això, et jugues molt
Banc Santander ja no avisa més els seus clients: aquest gest és imprescindible si no vols que t'espatllin el dia
Banco Santander ha llançat una alerta màxima per als seus clients. El missatge és senzill, però urgent. Cal estar alerta davant d'una nova forma de frau que et pot arruïnar la vida si no actues com cal.
Parlem d'un frau anomenat quishing, que implica codis QR falsos. El perill és real i t'ho pot costar tot si no fas el gest correcte. Et jugues tota la teva seguretat i els teus diners si no actues amb cap.
Avís urgent de Banco Santander a tots els seus clients: no caiguis en el parany
El quishing és una forma avançada de frau que ha crescut molt en l'últim any. Els estafadors estan utilitzant codis QR per enganyar els clients de Banco Santander. És perillós extrem perquè aquests codis semblen inofensius, com els que escaneges en entrar a un restaurant o en publicitat comuna i corrent.
En escanejar, pots ser redirigit a un lloc web fals on et demanen dades sensibles o s'instal·la malware al teu dispositiu. Aquest modus operandi permet a l'estafador obtenir informació bancària o prendre el control de l'equip sense que te n'adonis. I el risc només augmenta si comparteixes dades.
No només sorgeix el perill amb el quishing: pren nota
La raó per la qual has de fer aquest gest simple —no escanejar codis QR sospitosos o desconeguts— és vital per mantenir-te segur. Banco Santander adverteix que mai no sol·licitarà informació sensible mitjançant un QR públic que no hagis verificat prèviament ni hi haurà enllaços intrusius en la seva comunicació
Escanejar alguna cosa sense comprovar-ne l'origen pot portar-te al robatori d'informació sensible o pèrdua de diners. A més del quishing, existeixen altres estafes com el smishing, que utilitza missatges SMS fraudulents. Aquests enganys posen en perill els clients imitant comunicacions oficials de Banco Santander.
S'envien missatges que alerten de préstecs adjudicats per error o problemes amb el teu compte i demanen que actuïs ràpid. És un truc perquè entreguis les teves dades o fins i tot activis una redirecció de trucades que permet a l'estafador interceptar comunicacions legítimes i fer transferències sense que te n'adonis.
Consells vitals de Banco Santander que mai hauries de deixar passar
Aquests consells especials són vitals per evitar aquest tipus de perill: no escanegis ni responguis a codis QR dubtosos al carrer, xarxes socials o missatges. Ignora missatges urgents per SMS que demanin informació o codis, ni cliquis enllaços ni marquis codis estranys. Si et truquen, penja i truca tu mateix per canals oficials.
Banco Santander especifica que mai no demana contrasenyes, codis o dades per missatges o trucades inesperades. També, si reps un SMS dubtós, reenvia'l al número oficial que Santander ha fet públic o reporta el cas pel seu correu anti-phishing.
Mai introdueixis dades privades en enllaços que no hagis verificat. Fes servir l'app oficial o la web segura del banc per a qualsevol operació important Banco Santander
