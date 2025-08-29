Oficial: Banco Santander frena els seus clients a Espanya, ho has de complir gairebé sempre
Banc Santander deixa clar als seus clients que no poden fer aquest tràmit sense demanar autorització prèvia: pren nota
Banco Santander ha parlat clar i ha esvaït els rumors que circulaven sobre les transferències pels seus canals digitals. Ara mateix, qualsevol client que dugui a terme una operació des de l'app, la Banca Online sap que ha d'acatar una norma.
El límit és de 6.000 euros per transferència, i hi és per defecte des que signes el Contracte de Banca Digital. Intentar passar aquesta quantitat sense haver-la elevat abans, simplement no funciona, l'operació es bloqueja i els diners no surten del teu compte. Banco Santander ho deixa clar per evitar que alguna cosa se'n vagi de les mans o provoqui errors.
Banco Santander dona la cara: què passa si necessites enviar més de 6.000 euros
El banc ofereix un pont legal per fer-ho: si tens un contracte amb un límit inferior, pots augmentar-lo fins a aquesta xifra des de casa, utilitzant la Banca Online. Això sí, sempre que tinguis el teu DNI, la teva clau d'accés, signatura electrònica activa i un codi que t'arriba per SMS. És fàcil, ràpid i sense necessitat de sortir de casa.
Però si el que vols és anar més enllà, si la teva transferència ha de ser superior a 6.000 euros, aquí el banc posa un altre fre més, però no tanca la porta. Podràs elevar aquest límit fins als 30.000 euros, però només si fas la gestió en persona o per telèfon. És a dir, hauràs d'anar a una sucursal del Santander o trucar a Superlínia per sol·licitar-ho, el banc no ho activa sol: depèn de tu demanar-ho.
Vigila molt amb les transferències: hauràs de demanar permís
Alguns mitjans fins i tot han advertit amb cert èmfasi que si vols enviar diners extra, has de planificar-ho i demanar permís, no sobre la marxa. També hi ha qui ha expressat preocupacions fiscals per explicar el context.
Segons la llei, qualsevol transferència que superi els 10.000 euros s'ha de notificar a Hisenda. No és necessàriament una sanció, però sí que podria generar tràmits. Fins i tot es menciona que no justificar transferències grans pot comportar multes considerables, que van des d'uns centenars d'euros fins a xifres molt més elevades, depenent del cas.
Banco Santander confirma que existeixen límits per a les transferències per banca digital. Això és el que hi ha, i no es tracta d'un rumor: forma part del contracte que vas acceptar com a client. Si ho ignores, et poden frenar sense previ avís.
