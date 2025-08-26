Oficial: Banco Santander encerta la tecla per a l’eufòria de molts, això ho canvia tot
Banc Santander no vol deixar enrere aquests clients i pren les mesures necessàries: molts espanyols ho aplaudeixen
El Banco Santander ha fet un pas ferm per aconseguir l'eufòria absoluta entre milions de clients. Es tracta de canvis importants que ja són notícia i que estan sent acollits com a facilitats molt necessàries.
Amb aquesta decisió, l'entitat confirma el seu compromís amb la gent gran i els fa diversos gestos de Banco Santander pensats només per a ells. El missatge que ha enviat Banco Santander és clar: ara els clients Sènior, especialment els majors de 65 anys, compten amb nous avantatges dissenyats per facilitar el seu dia a dia.
Banco Santander fa un pas més a favor dels seus clients Sènior
Una de les primeres i més valorades sorpreses és l'horari de caixa ampliat: a totes les oficines, els clients poden utilitzar la finestreta fins a les 14:00 hores. Una cosa que fins ara no era tan estesa. Aquesta ampliació és un canvi important que permet més comoditat i menys presses a l'hora de fer gestions presencials.
A això s'hi afegeix el servei de cita prèvia amb gestor, que dona la possibilitat d'anar a la sucursal en el moment més convenient. Demana la teva cita en línia o per l'app, sense cues i amb atenció personalitzada. A més, els clients Sènior gaudeixen d'un tracte preferent per telèfon sense sistemes automatitzats: contacte directe des del primer moment.
Totes facilitats: també amb les pensions i les assegurances
El Banco Santander també permet l'avançament de la pensió al dia 25 de cada mes, un avantatge essencial per a qui necessita liquiditat uns dies abans del pagament oficial. Un altre gest valuós és l'acord amb Correos: el servei Correos Cash, que permet retirar efectiu en una oficina de Correos propera, sense haver d'anar a la sucursal bancària.
Pel que fa a les assegurances Sènior, l'oferta és àmplia i adaptada. S'hi inclouen opcions com assegurança de dependència, assegurança de decessos, protecció davant accidents, i assegurança Mi Hogar Sènior.
Canvis fèrrics que marquen diferències en el dia a dia
Molts d'aquests productes contemplen cobertures específiques per a majors d'entre 65 i 82 anys, amb prestacions com indemnització per accidents, ajuda a domicili, atenció mèdica o protecció de la llar.
Aquest conjunt de mesures ha generat una veritable eufòria entre la gent gran i les seves famílies. Finalment, senten que el banc entén les seves necessitats, els dona facilitats reals, i els ofereix canvis importants que marquen una diferència en el seu dia a dia. Ja no és només tecnologia: és atenció humana, comoditat i seguretat.
