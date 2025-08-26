Logo e-noticies.cat
Un home sorprès davant d'una sucursal del Banco Santander amb un emoji de megàfon al costat.
Banc Santander fa un pas endavant a favor de molts clients | Camara Google Maps, Dean Drobot, e-Notícies
ECONOMIA

Oficial: Banco Santander encerta la tecla per a l’eufòria de molts, això ho canvia tot

Banc Santander no vol deixar enrere aquests clients i pren les mesures necessàries: molts espanyols ho aplaudeixen

per

Miguel Cuartas Ortego

El Banco Santander ha fet un pas ferm per aconseguir l'eufòria absoluta entre milions de clients. Es tracta de canvis importants que ja són notícia i que estan sent acollits com a facilitats molt necessàries.

Amb aquesta decisió, l'entitat confirma el seu compromís amb la gent gran i els fa diversos gestos de Banco Santander pensats només per a ells. El missatge que ha enviat Banco Santander és clar: ara els clients Sènior, especialment els majors de 65 anys, compten amb nous avantatges dissenyats per facilitar el seu dia a dia.

Banco Santander fa un pas més a favor dels seus clients Sènior

Una de les primeres i més valorades sorpreses és l'horari de caixa ampliat: a totes les oficines, els clients poden utilitzar la finestreta fins a les 14:00 hores. Una cosa que fins ara no era tan estesa. Aquesta ampliació és un canvi important que permet més comoditat i menys presses a l'hora de fer gestions presencials.

Un home gran somriu mentre mira el telèfon davant d'una sucursal del Banco Santander amb un gràfic d'exclamació a la cantonada.

Els clients sèniors ja tenen el que volien | Camara Google Maps, e-noticies.cat, Getty Images Signature de RgStudio

A això s'hi afegeix el servei de cita prèvia amb gestor, que dona la possibilitat d'anar a la sucursal en el moment més convenient. Demana la teva cita en línia o per l'app, sense cues i amb atenció personalitzada. A més, els clients Sènior gaudeixen d'un tracte preferent per telèfon sense sistemes automatitzats: contacte directe des del primer moment.

Totes facilitats: també amb les pensions i les assegurances

El Banco Santander també permet l'avançament de la pensió al dia 25 de cada mes, un avantatge essencial per a qui necessita liquiditat uns dies abans del pagament oficial. Un altre gest valuós és l'acord amb Correos: el servei Correos Cash, que permet retirar efectiu en una oficina de Correos propera, sense haver d'anar a la sucursal bancària.

Pel que fa a les assegurances Sènior, l'oferta és àmplia i adaptada. S'hi inclouen opcions com assegurança de dependència, assegurança de decessos, protecció davant accidents, i assegurança Mi Hogar Sènior.

Home gran mirant el seu telèfon davant d'una sucursal del banc Santander especialitzada en el negoci agro.

Tot són facilitats per a aquest tipus de clients | Camara Google Maps, e-noticies.cat, Prostock-studio

Canvis fèrrics que marquen diferències en el dia a dia

Molts d'aquests productes contemplen cobertures específiques per a majors d'entre 65 i 82 anys, amb prestacions com indemnització per accidents, ajuda a domicili, atenció mèdica o protecció de la llar.

Aquest conjunt de mesures ha generat una veritable eufòria entre la gent gran i les seves famílies. Finalment, senten que el banc entén les seves necessitats, els dona facilitats reals, i els ofereix canvis importants que marquen una diferència en el seu dia a dia. Ja no és només tecnologia: és atenció humana, comoditat i seguretat.

