Oficial: Banco Santander frena a sus clientes en España, debes cumplirlo casi siempre

Banco Santander ha hablado claro y ha despejado los rumores que circulaban sobre las transferencias por sus canales digitales. Ahora mismo, cualquier cliente que lleve a cabo una operación desde la app, la Banca Online sabe que debe acatar una norma.

El límite está en los 6.000 euros por transferencia, y está ahí por defecto desde que firmas el Contrato de Banca Digital. Intentar pasar esa cantidad sin haberla elevado antes, simplemente no funciona, la operación se bloquea y el dinero no sale de tu cuenta. Banco Santander lo deja claro para evitar que algo se descontrole o provoque errores.

Banco Santander da la cara: qué pasa si necesitas enviar más de 6.000 euros

El banco ofrece un puente legal para hacerlo, si tienes un contrato con un límite inferior, puedes aumentarlo hasta esa cifra desde casa, usando la Banca Online. Eso sí, siempre que tengas tu DNI, tu clave de acceso, firma electrónica activa y un código que te llega por SMS. Es fácil, rápido y sin necesidad de salir de casa.

Pero si lo que quieres es ir más allá, si tu transferencia debe ser mayor a 6.000 euros, allí el banco pone otro freno más, pero no cierra la puerta. Podrás elevar ese límite hasta los 30.000 euros, pero solo si haces la gestión en persona o por teléfono. Es decir, deberás ir a una sucursal del Santander o llamar a Superlínea para solicitarlo, el banco no lo activa solo: depende de ti pedirlo.

Mucho cuidado con las transferencias: deberás pedir permiso

Algunos medios incluso han advertido con cierto énfasis que si vas a enviar dinero extra, tienes que planificarlo y pedir permiso, no sobre la marcha. También hay quien ha ocupado preocupaciones fiscales para explicar el contexto.

Según la ley, cualquier transferencia que supere los 10 000 euros debe notificarse a Hacienda. No es necesariamente una sanción, pero sí podría generar trámites. Incluso se menciona que no justificar transferencias grandes puede conllevar multas considerables, que van desde unos cientos de euros hasta cifras mucho más elevadas, dependiendo del caso.

Banco Santander confirma que existen límites para las transferencias por banca digital. Esto es lo que hay, y no se trata de un rumor: forma parte del contrato que aceptaste como cliente. Si lo ignoras, te pueden frenar sin previo aviso.