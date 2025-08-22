És oficial: Banco Santander arrenca un gran somriure els espanyols, mira el teu compte
Milers de clients es freguen les mans amb la notícia que acaba de confirmar el Banco Santander: això els ve de luxe
El Banco Santander torna a ser protagonista a Espanya i, un cop més, ho fa per arrencar un somriure a milers dels seus clients. L'entitat ha confirmat que avançarà el pagament d'un important abonament.
Avui, divendres 22 d'agost, molts jubilats ja podran mirar el seu compte i veure reflectit l'ingrés. Una notícia que ha generat alegria i satisfacció, perquè suposa un alleujament econòmic en plena recta final de l'estiu.
Excel·lent notícia per a milers de clients de Banco Santander
El compromís del Banco Santander amb els pensionistes no és nou. Des de fa mesos, l'entitat ha marcat la diferència davant d'altres bancs avançant l'abonament d'aquestes prestacions.
Mentre que la majoria d'entitats solen fer l'ingrés entre el 24 i el 25 de cada mes, Santander manté el costum de pagar-les abans, cosa que es tradueix en tranquil·litat i organització per als seus clients.
Avui, Banco Santander abona la pensió de setembre
Aquest avançament del pagament de les pensions corresponents al setembre permet als beneficiaris comptar amb els diners diversos dies abans que en altres bancs. Així, poden planificar despeses, fer front a rebuts o fins i tot permetre's algun caprici després de setmanes en què el pressupost pot haver-se ajustat massa.
Aquest divendres, milers de persones podran respirar més tranquil·les sabent que la seva pensió ja està disponible. Per contra, altres entitats financeres com CaixaBank faran el pagament el 24 d'agost. A més, BBVA, Banco Sabadell, ABANCA, ING, Ibercaja i Laboral Kutxa ho faran el 25 d'agost i PiBank l'1 de setembre.
Enorme alegria i sensació de seguretat
Aquesta diferència de dies és valorada com un autèntic benefici pels clients de Santander, que cada mes mostren la seva satisfacció. L'ingrés avançat és molt més que un simple moviment comptable.
Suposa confiança, fidelitat i també un gest que demostra la proximitat del banc amb un col·lectiu molt sensible als canvis econòmics. En un moment en què tot està marcat per la inflació i la pujada de preus, poder disposar dels diners abans es tradueix en alegria i també en una sensació de seguretat.
L'entitat demostra així que no es tracta només de números, sinó d'estar al costat de qui més ho necessita. I aquest detall, encara que pugui semblar petit, és un dels motius pels quals tants pensionistes confien en aquesta entitat mes rere mes.
