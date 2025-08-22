Logo e-noticies.cat
Una dona amb ulleres i expressió sorpresa assenyala el logotip de Santander al?interior d?una oficina bancària.
Banc Santander té una sorpresa en forma d'abonament | Camara Google Maps, Dean Drobot, Banco Santander
ECONOMIA

És oficial: Banco Santander arrenca un gran somriure els espanyols, mira el teu compte

Milers de clients es freguen les mans amb la notícia que acaba de confirmar el Banco Santander: això els ve de luxe

per

Miguel Cuartas Ortego

El Banco Santander torna a ser protagonista a Espanya i, un cop més, ho fa per arrencar un somriure a milers dels seus clients. L'entitat ha confirmat que avançarà el pagament d'un important abonament.

Avui, divendres 22 d'agost, molts jubilats ja podran mirar el seu compte i veure reflectit l'ingrés. Una notícia que ha generat alegria i satisfacció, perquè suposa un alleujament econòmic en plena recta final de l'estiu.

Excel·lent notícia per a milers de clients de Banco Santander

El compromís del Banco Santander amb els pensionistes no és nou. Des de fa mesos, l'entitat ha marcat la diferència davant d'altres bancs avançant l'abonament d'aquestes prestacions.

Un home somrient assenyala cap a un edifici amb el logotip de BBVA mentre un logotip de Santander apareix superposat a la cantonada superior esquerra.

Entra al teu compte i veuràs què tens abonat | Camara Prostock-studio, BBVA, Banco Santander

Mentre que la majoria d'entitats solen fer l'ingrés entre el 24 i el 25 de cada mes, Santander manté el costum de pagar-les abans, cosa que es tradueix en tranquil·litat i organització per als seus clients.

Avui, Banco Santander abona la pensió de setembre

Aquest avançament del pagament de les pensions corresponents al setembre permet als beneficiaris comptar amb els diners diversos dies abans que en altres bancs. Així, poden planificar despeses, fer front a rebuts o fins i tot permetre's algun caprici després de setmanes en què el pressupost pot haver-se ajustat massa.

Aquest divendres, milers de persones podran respirar més tranquil·les sabent que la seva pensió ja està disponible. Per contra, altres entitats financeres com CaixaBank faran el pagament el 24 d'agost. A més, BBVA, Banco Sabadell, ABANCA, ING, Ibercaja i Laboral Kutxa ho faran el 25 d'agost i PiBank l'1 de setembre.

Enorme alegria i sensació de seguretat

Aquesta diferència de dies és valorada com un autèntic benefici pels clients de Santander, que cada mes mostren la seva satisfacció. L'ingrés avançat és molt més que un simple moviment comptable.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'un caixer del Banco Santander i al capdavant un jubilat fent el gest d'ok amb el polze

Banc Santander avança el pagament de la pensió del mes de setembre | Camara Robert Kneschke, Banco Santander

Suposa confiança, fidelitat i també un gest que demostra la proximitat del banc amb un col·lectiu molt sensible als canvis econòmics. En un moment en què tot està marcat per la inflació i la pujada de preus, poder disposar dels diners abans es tradueix en alegria i també en una sensació de seguretat.

L'entitat demostra així que no es tracta només de números, sinó d'estar al costat de qui més ho necessita. I aquest detall, encara que pugui semblar petit, és un dels motius pels quals tants pensionistes confien en aquesta entitat mes rere mes.

