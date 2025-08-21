Logo e-noticies.cat
BBVA dona un toc d'atenció als seus clients: si no fas això, ho pagaràs molt car

BBVA té la clau perquè els seus clients no s'enduguin un bon ensurt amb els seus diners: la teva tranquil·litat, a un clic

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha llançat un avís taxatiu a tots els seus clients. L'entitat assegura que la millor manera de controlar les despeses en aquests temps és aprofitar la nova funció de la seva app amb intel·ligència artificial.

El banc ho deixa clar: qui no activi aquesta novetat podria pagar car la manca de control sobre els seus diners. La nova app de BBVA no és una aplicació qualsevol. S'ha convertit en un món per descobrir per a molts clients que volen millorar les seves finances.

Aplaudiment unànime a BBVA per aquesta ajuda als seus clients: tot són avantatges

L'entitat presenta un coach financer basat en IA que ofereix consells personalitzats, analitza els teus moviments i et mostra en què se'n va cada euro. Per a BBVA, la importància d'estalviar no és un tema menor, i per això llança un missatge contundent a tots els seus usuaris: la tecnologia és ara imprescindible per mantenir els comptes en ordre.

Una dona amb suèter groc mira emocionada el telèfon davant una sucursal de BBVA.

Són tot avantatges el coach financer amb IA de BBVA | Camara Google Maps, Dean Drobot, e-noticies.cat

El coach financer de BBVA és clau perquè no només et recorda els teus propers pagaments, també t'alerta de despeses innecessàries i et proposa formes d'estalvi senzilles. Si un client sol gastar massa en oci, la IA de l'aplicació ho detecta i li suggereix alternatives per reduir aquesta despesa.

El coach financer s'adapta a cada perfil

Si un altre té diversos rebuts acumulats, l'eina avisa amb temps perquè no arribi la sorpresa. Tot això converteix la nova app en un aliat diari i en un autèntic guardià de l'economia personal.

BBVA exposa que no es tracta només de controlar despeses, sinó d'aprendre a prendre millors decisions. Amb aquesta novetat, el banc vol que els seus clients sentin que tenen un acompanyant a la butxaca, sempre disponible, sempre clar en el seu missatge. El coach financer s'adapta a cada perfil i ajuda a entendre quins petits canvis poden generar grans resultats en l'estalvi a llarg termini.

Una dona somrient amb un vestit groc sosté la mà estesa davant d'una sucursal del banc BBVA.

BBVA sempre pensa en la manera d'estalviar dels seus clients | Camara Google Maps, Syda Productions

No continuïs gestionant els teus diners a cegues

L'avís de BBVA és ferm: qui no activi aquesta funció s'arrisca a perdre el control dels seus comptes. En un moment en què l'economia familiar requereix atenció al detall, aquest recurs es converteix en imprescindible. No activar l'eina significa continuar gestionant els diners a cegues, sense la guia que avui és a l'abast de tothom.

Milers de clients ja estan provant aquestes formes d'estalvi que BBVA ofereix en la seva nova app, i les reaccions parlen d'autèntica eufòria per la claredat amb què la IA mostra els hàbits de consum. El coach financer no és un simple detall més de l'aplicació, és una condició necessària per no pagar car la manca de previsió.

