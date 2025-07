Anunci especial de CaixaBank: confirma el que tothom desitjava sentir

CaixaBank ha fet un important anunci que ha captat l'atenció de milers de persones a tot Espanya. En el marc del compromís amb la diversitat i el lideratge femení, l'entitat ha lliurat el prestigiós Premi Empresària CaixaBank a la Comunitat de Madrid. En aquesta ocasió, l'afortunada ha estat Ana Cristina Poza Fernández, actual CEO de LPS Grupo.

Aquest reconeixement, cada cop més consolidat en el panorama nacional, cerca posar en valor la tasca de les dones. Sobretot d'aquelles que destaquen en el món empresarial i que serveixen d'inspiració per a noves generacions d'emprenedores.

Ana Cristina Poza Fernández lidera LPS Grupo. És una companyia amb una forta presència en el sector de les telecomunicacions, especialitzada en projectes d'enginyeria, construcció i tecnologia. Sota la seva direcció, l'empresa ha ampliat el seu enfocament cap a altres sectors estratègics com l'energia, els serveis públics i la transformació digital.

Gràcies a la seva visió i lideratge, la firma ofereix solucions integrals que abasten des del disseny i la planificació d'infraestructures fins a la seva execució, manteniment i optimització. Sempre utilitzant eines avançades com la intel·ligència artificial, BIM o sistemes geogràfics intel·ligents.

El reconeixement de CaixaBank

Aquest guardó lliurat per CaixaBank reconeix la trajectòria d'Ana Cristina al capdavant de la seva empresa. I també el seu paper actiu en xarxes d'empresàries, la seva participació en iniciatives de mentoring i la seva defensa de la igualtat d'oportunitats. El jurat va valorar també altres aspectes com la solidesa financera de la companyia, la seva aposta per la sostenibilitat i la seva activitat en el comerç internacional.

LPS Grupo s'ha convertit en un model d'èxit gràcies al seu enfocament personalitzat, flexible i sostenible en cada projecte. L'empresa ja és un referent en l'evolució tecnològica de sectors clau. I la seva història inspira moltes altres dones a seguir els seus passos i aspirar a reconeixements com aquest premi CaixaBank.

Va més enllà del simple guardó i representa un impuls a la visibilitat i al lideratge femení en el món dels negocis. Ana Cristina Poza no només ha estat premiada a nivell territorial, sinó que ara competirà pel reconeixement nacional juntament amb altres onze empresàries destacades de diferents comunitats.

Totes les guanyadores han estat convidades a formar part de la Comunitat Premi Empresària a LinkedIn. Consisteix en una xarxa exclusiva impulsada per CaixaBank per fomentar el contacte i la col·laboració entre dones líders.

Aquest tipus d'iniciatives formen part del programa Wengage de CaixaBank. Es tracta d'un projecte transversal que promou la diversitat en totes les seves formes dins i fora de l'organització. Des de la igualtat de gènere fins al reconeixement de la diversitat cultural o generacional, impulsa accions concretes que reforcen el compromís social de l'entitat.