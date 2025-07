Última hora de Banc Sabadell: els seus clients ja estan avisats, falten pocs dies

Banco Sabadell ha llançat un avís d'última hora als seus clients. Queden molt pocs dies per aprofitar la seva promoció estrella, una ganga imperdible que s'acaba. Si vols beneficis reals i senzills, para atenció, perquè el marge s'estreny.

L'entitat ha comunicat que el termini de contractació del Compte Online Sabadell amb remuneració al 2 % TAE fins a 20.000 € conclourà el 31 de juliol per a nous clients.

A més, el marge que tenen els clients és molt curt. Només tens tres dies, així que si actues aviat podràs contractar aquest compte. Això es considera l'última oportunitat real abans que el banc canviï condicions o elimini l'incentiu.

Condicions avantatjoses del Compte Remunerat del Sabadell: afanya't

Aquesta ganga paga una remuneració del 2 % TAE per a un saldo màxim de 20.000 €, la qual cosa permet guanyar fins a 400 € en interessos a l'any si mantens aquest saldo mitjà.

A més, ofereix un bo de fins a 300 € per domiciliar la nòmina (mínim 1.000 €) i activar Bizum. Aquest import s'abona en 12 mensualitats de 25 € bruts cadascuna, sempre que la nòmina i Bizum es mantinguin durant un any.

També fa una devolució del 3 % en rebuts de llum i gas domiciliats, sense límit d'import, i no hi ha comissions d'obertura ni de manteniment ni de targetes de crèdit/dèbit. Aquests elements fan d'aquesta promoció un paquet realment atractiu: rendibilitat sòlida + incentiu en efectiu + devolució de rebuts + zero comissions.

Per què no has de perdre aquesta oportunitat d'or?

El Compte Remunerat de Banco Sabadell és un dels més competitius del mercat actual a Espanya. La bonificació de 300 € per nòmina i Bizum és un extra fàcil d'aconseguir i que, sumat als interessos, pot deixar-te gairebé 700 € a la butxaca el primer any.

L'absència total de comissions i la disponibilitat de retirar els teus diners en qualsevol moment sense penalització fan que el compte sigui realment flexible i sense riscos. Aquesta oferta imperdible té data de caducitat. L'entitat ja ha allargat aquesta oferta en diverses ocasions, però ara sí ha activat un avís final per a clients, avisant que es tracta dels últims dies per contractar-la.