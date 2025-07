Verificat, milers d'espanyols aplaudeixen la decisió de CaixaBank: és una gran notícia

El compromís amb les causes socials rarament acapara portades, però hi ha ocasions en què aconsegueix fer-se notar. Recentment, una acció de CaixaBank ha despertat l'interès de milers de persones a tot el país. Molts l'han celebrat com un exemple clar de com sumar en positiu.

CaixaBank ha celebrat a Las Palmas de Gran Canaria la primera edició d'ACTÚA, un esdeveniment que ha reunit més de 300 persones entre empleats, voluntaris i entitats socials. La cita ha servit per valorar la feina de qui col·labora activament amb col·lectius vulnerables. Sota aquesta iniciativa, l'entitat reforça el seu compromís amb una societat més justa, inclusiva i equitativa.

Un homenatge a l'esforç social

La trobada, que va tenir lloc a l'Auditori Alfredo Kraus, va comptar amb la participació de Manuel Afonso, el director territorial de CaixaBank a Canàries, entre altres representants de l'entitat. L'objectiu va ser reconèixer la tasca diària dels empleats implicats en la millora de les condicions de vida de persones en situació de vulnerabilitat. Durant la jornada es van presentar els principals programes socials que CaixaBank va impulsar a Canàries durant el passat 2024, segons revela El Diario.

Taules rodones amb entitats com Telèfon de l'Esperança, Alzheimer Canarias i Foresta, entre d'altres, van permetre compartir experiències i projectes conjunts. Un dels moments emotius va ser la intervenció d'Apadis, una associació que dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual, que va destacar la necessitat de millorar la comunicació amb aquest col·lectiu. A més, usuaris d'Aprosu, una entitat que dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual a Las Palmas, van entrevistar el director territorial per conèixer les mesures d'accessibilitat que s'estan implementant.

El tancament musical va anar a càrrec del cantant Ismailah, la seva actuació va emocionar tots els presents. Més enllà del simbolisme de l'esdeveniment, ACTÚA es projecta com una crida a l'acció col·lectiva. CaixaBank es posiciona així com un agent actiu del canvi social, integrant la solidaritat al cor de la seva activitat diària.

El valor del voluntariat i el reconeixement internacional

Un dels pilars destacats de l'acte va ser el reconeixement a tot el Voluntariat CaixaBank, format per persones que decideixen actuar i contribuir activament a la millora social. El 2024, els voluntaris de l'entitat a Canàries van organitzar 970 activitats. Gràcies al seu esforç, més de 12.000 persones es van veure beneficiades directament, amb el suport de 660 voluntaris actius.

CaixaBank fa anys que desenvolupa una estratègia d'Acció Social que inclou campanyes, activitats solidàries i programes conjunts amb la Fundació “la Caixa”. La seva estructura territorial permet identificar amb precisió les necessitats locals i actuar de manera eficaç, canalitzant ajudes i oferint solucions financeres adaptades a tothom.

Aquest enfocament ha estat reconegut per organismes internacionals com el Dow Jones Sustainability Index i CDP (Carbon Disclosure Project) que situen CaixaBank entre les entitats més responsables a l'àmbit global. Amb una clara vocació pel desenvolupament sostenible, l'entitat demostra que el sector financer també pot ser motor de canvi social.