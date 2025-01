Novetats sobre el Bo Social Elèctric: així pots abaixar la teva factura de llum un 40%

En temps en què les factures suposen una càrrega per a moltes llars, el Bo Social Elèctric es presenta com una gran ajuda. Aquesta mesura busca alleujar el cost de la llum en famílies vulnerables, garantint un descompte en el preu de l'electricitat. Recentment, el Govern ha decidit estendre i actualitzar aquesta ajuda, fent més accessible aquest benefici a milions de llars.

El Bo Social Elèctric està dissenyat per cobrir aquells consumidors que es troben en situació de vulnerabilitat, però amb la recent actualització, més persones podran beneficiar-se d'aquesta mesura. Això sí, és important conèixer tots els detalls del bo i les novetats més destacables.

Descomptes en la teva factura de llum amb el Bo Social Elèctric

Amb la publicació del nou decret al BOE, el Bo Social Elèctric s'amplia fins al 31 de desembre de 2025. A partir d'ara, els consumidors vulnerables podran accedir a descomptes d'entre un 25% i un 40% en la seva factura d'electricitat. El descompte varia segons la situació econòmica de cada llar, és a dir, aquelles llars amb menys ingressos podran beneficiar-se d'un descompte més gran.

Aquesta ajuda està destinada a les llars que tinguin una potència contractada igual o inferior a 10 kW. Aquesta mesura s'aplica als habitatges habituals, per la qual cosa només es beneficia a qui utilitzi l'electricitat de manera moderada. No obstant això, a partir de 2025, el descompte del bo social elèctric patirà alguns canvis.

Des de l'1 de gener fins al 31 de març, els consumidors vulnerables veuran reduït el descompte a un 50%, mentre que els vulnerables severs gaudiran de fins a un 65%. A partir d'abril, els descomptes s'ajustaran a un 42,5% per als primers i un 57,5% per als segons, mantenint-se així fins al juny de 2025.

Qui pot beneficiar-se del Bo Social Elèctric?

El bo està dirigit a tres tipus de consumidors específics. El primer inclou les llars vulnerables, aquelles que compleixen certs requisits de renda o que pertanyen a col·lectius com famílies nombroses, pensionistes o amb discapacitat.

El segon grup està compost pels consumidors vulnerables severs, que són les llars amb rendes molt baixes. Aquests consumidors són els que rebran els majors descomptes, amb un 65% en els primers mesos de 2025.

Finalment, el bo social elèctric també està disponible per als consumidors en risc d'exclusió social. Aquest grup abasta aquells que reben ajudes dels serveis socials de la seva comunitat autònoma o municipi. L'objectiu és que les llars més desfavorides puguin beneficiar-se de descomptes en la seva factura de llum, garantint un suport a qui realment ho necessita.

A partir de juliol, el descompte es fixarà en un 35% per als consumidors vulnerables i en un 50% per als vulnerables severs. Aquests descomptes es mantindran de forma indefinida, la qual cosa proporcionarà una estabilitat a aquells que depenen d'aquesta ajuda. Si consideres que compleixes amb els requisits, no dubtis a informar-te i sol·licitar el bo per reduir l'impacte de la teva factura de llum.