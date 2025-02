Banc Santander ho confirma: fa temps que molts ho demanaven i és així de fàcil

Banco Santander ha escoltat les sol·licituds dels seus clients i ha implementat una funció que facilita l'obtenció de duplicats de rebuts pagats. Ara, és possible sol·licitar aquests duplicats de manera ràpida i senzilla a través de l'app mòbil del banc.

El procés per obtenir un duplicat d'un rebut pagat és molt senzill. Només necessites seguir aquests passos i el primer d'ells és accedir a l'app Santander. Has d'iniciar sessió amb el teu usuari i contrasenya.

Com demanar el duplicat de rebuts des de l'app: Banco Santander t'ho posa fàcil

Seguidament, navega al menú principal. Prem la icona de les tres línies horitzontals per desplegar el menú. Selecciona "Rebuts" i aquí trobaràs tots els rebuts domiciliats al teu compte.

Cerca el rebut desitjat, utilitza la funció de cerca o desplaça't fins a trobar el rebut que necessites. Sol·licita el duplicat, un cop localitzat, selecciona l'opció "Demanar duplicat". Aquest procediment et permet obtenir el duplicat del rebut de forma immediata i sense complicacions.

Límits per a la sol·licitud de duplicats de rebuts: tingues-ho en compte

És important saber que els duplicats de rebuts estan disponibles per a aquells que han estat abonats al teu compte en els últims 15 mesos. Si el rebut que cerques és anterior a aquest període, és possible que no estigui disponible per a la seva descàrrega des de l'app.

D'altra banda, has de valorar que la possibilitat de sol·licitar duplicats de rebuts des de l'app mòbil de Banco Santander ofereix múltiples avantatges. Una d'elles és la comoditat. Realitza la gestió des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense necessitat d'acudir a una oficina bancària.

Rapidesa: Obteniu el duplicat a l'instant, agilitzant tràmits que requereixen comprovants de pagament.

Senzillesa: La interfície intuïtiva de l'app facilita la navegació i la gestió dels teus rebuts.

Aquesta funció és especialment útil per a aquells que necessiten portar un control detallat dels seus pagaments o requereixen comprovants per a gestions administratives. A més, en estar disponible a l'app mòbil, pots accedir-hi en qualsevol moment, cosa que afegeix un nivell extra de conveniència.

Banco Santander ha simplificat el procés d'obtenció de duplicats de rebuts. I ho ha fet responent a les necessitats dels seus clients i oferint una solució que és, veritablement, ràpida i senzilla.