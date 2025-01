Ni Grifols, ni BonÀrea: aquesta és l'empresa que més factura a Catalunya

Catalunya és seu de moltes empreses. El seu èxit no només va en augment, sinó que es consolida any rere any. Un exemple és el d'una de les firmes automobilístiques més conegudes del país, la qual, a més, es posiciona com la que més factura a la regió.

Es tracta de Seat, amb seu a Martorell, que ha reafirmat la seva posició com l'empresa que més factura a Catalunya. Amb ingressos anuals que arriben als 10.934 milions d'euros. Segons dades revelades per Acció a VIA Empresa, la companyia representa un impacte significatiu en l'economia regional, contribuint al 4% del PIB català i al 3% de les exportacions totals d'Espanya.

Fundada el 1950 com a Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Seat ha estat profundament vinculada al desenvolupament econòmic i social de Catalunya i Espanya. El seu model més icònic, el Seat 600, va marcar un abans i un després en la mobilitat de les famílies espanyoles durant els primers anys. Va promoure l'auge dels viatges d'estiu i va transformar el sector al país.

L'evolució de Seat fins a l'èxit d'avui en dia

Amb el temps, Seat ha evolucionat fins a convertir-se en una de les empreses més influents d'Europa. Actualment, lidera iniciatives en innovació i sostenibilitat. A més, aposta per l'electrificació com el seu eix estratègic, alhora que impulsa la marca Cupra, l'acceptació de la qual al mercat ha estat excepcional.

Cupra representa ja el 40% de les vendes totals de Seat, consolidant-se com un motor de creixement clau. La planta de Martorell, considerada la més gran d'Espanya, simbolitza la magnitud de Seat. Amb 12.000 treballadors i una capacitat de producció de 480.000 vehicles a l'any, s'estén sobre una superfície equivalent a 400 camps de futbol.

Des d'aquest recinte, Seat exporta 45 models a més de 70 països, demostrant el seu abast global. L'èxit recent de Seat no només es reflecteix en les xifres de vendes, sinó també en el reconeixement cap als seus empleats. Després de tancar 2022 amb beneficis, Seat va atorgar una paga extra de 1.559 euros als seus treballadors.

Una empresa amb futur

El lideratge de Seat no es limita únicament a la seva facturació, sinó que també engloba el seu paper com a ambaixadora de la innovació i la sostenibilitat en el sector. Amb la seva ferma aposta per la mobilitat elèctrica i el desenvolupament de tecnologies avançades, l'empresa es perfila com un actor clau en la transició cap al futur. Seat no només és una de les empreses més reconegudes de Catalunya, sinó també un pilar fonamental en l'economia de la regió.

Així mateix, ningú dubta que és un emblema de la indústria espanyola en l'àmbit internacional. Després de saber tot això, no sorprèn saber que el seu èxit no té, de moment, fi. I es corrobora en saber que és rara la família que no té o ha tingut un Seat al seu garatge.