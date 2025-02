Missatge d'Hisenda a milers d'espanyols: queda totalment prohibit des d'avui

L'Agència Tributària ha emès un avís important per a tots els ciutadans espanyols. La veritat és que Hisenda ha reforçat les restriccions sobre els pagaments en efectiu.

Aquestes mesures busquen evitar el frau fiscal i assegurar la transparència en les transaccions econòmiques. Pren-te molt seriosament aquest advertiment d'Hisenda si no vols tenir problemes amb el fisc.

L'Agència Tributària envia un missatge a navegants:no pots superar aquesta xifra

La Llei 7/2012 estableix que no es poden realitzar pagaments en efectiu iguals o superiors a 1.000 euros. Ens referim quan una de les parts actua com a empresari o professional.

Aquest límit s'incrementa a 10.000 euros en un cas concret. Parlem que el pagador sigui una persona física sense domicili fiscal a Espanya i que no actuï en qualitat d'empresari o professional.

Supòsits i excepcions en el límit de pagaments en efectiu

És important destacar que aquestes restriccions no s'apliquen als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit. Tampoc a les operacions de canvi de moneda en efectiu realitzades per establiments autoritzats.

A més, no es permet fraccionar pagaments amb l'objectiu d'eludir aquests límits. És a dir, dividir una operació en pagaments més petits per no superar el llindar establert està prohibit.

Conseqüències d'incomplir la normativa: Hisenda ho deixa ben clar

L'incompliment d'aquestes limitacions pot comportar sancions significatives. La multa pot ascendir al 25% de l'import pagat en efectiu que excedeixi el límit permès.

Per això, és fonamental que tant particulars com professionals s'assegurin de complir amb aquestes normatives per evitar possibles penalitzacions. Hisenda ho deixa molt clar i no hem de jugar amb foc en aquests casos.

Has de fer això per evitar sancions d'Hisenda

Per evitar sancions, es recomana utilitzar mitjans de pagament alternatius a l'efectiu. Parlem de transferències bancàries o pagaments amb targeta, especialment en operacions que s'aproximin als límits establerts.

Has de conservar justificants de pagament durant almenys cinc anys. I és que l'Agència Tributària pot requerir la seva presentació per verificar la correcta realització de les transaccions. A més, no intentis fraccionar pagaments per eludir els límits, ja que aquesta pràctica està prohibida i pot ser objecte de sanció.

Aquestes mesures busquen fomentar una economia més transparent i combatre el frau fiscal. És responsabilitat de tots complir amb la normativa vigent i contribuir a una societat més justa i equitativa.