Ningú no esperava que aquests treballadors es quedessin sense pensió: quina decepció
Un descuit o un error els pot costar molt car a aquests professionals encara que compleixin les condicions per jubilar-se
Molts ho donen per fet: si has treballat tota la vida i has cotitzat durant dècades, en arribar l'edat de jubilació rebràs la teva pensió. Però la veritat és que hi ha un grup de treballadors que podrien trobar-se amb una amarga sorpresa just quan més necessiten aquesta ajuda.
Es tracta dels autònoms. Tot i haver complert amb els anys requerits de cotització, podrien quedar-se sense pensió de jubilació. I el motiu és més comú del que sembla.
La llei és clara: per tenir dret a la pensió, no n'hi ha prou amb haver cotitzat el temps necessari. També és obligatori estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Aquest requisit és especialment important en el cas dels treballadors per compte propi.
I és que són ells qui s'han d'encarregar directament d'abonar les seves quotes mensuals.
Un deute el pot privar de la pensió
En altres paraules, un autònom que tingui algun deute pendent amb la Seguretat Social, encara que sigui petit, no podrà cobrar la pensió quan la sol·liciti. I el més preocupant és que molts no són conscients d'aquesta situació fins que ja és massa tard.
Els treballadors assalariats tenen l'empresa com a responsable del pagament de les cotitzacions. Però els autònoms han d'assegurar-se que els seus pagaments estiguin completament al dia. Aquesta diferència és fonamental, ja que un deute pot bloquejar l'accés a la pensió.
Fins i tot si el treballador ja ha superat els 65 anys i compta amb més de 40 anys cotitzats. No obstant això, hi ha un procediment per evitar que aquesta situació es converteixi en un drama definitiu. Quan un autònom sol·licita la jubilació i detecten que no està al corrent de les seves quotes, no se li denega immediatament el dret a la pensió.
En el seu lloc, s'activa un mecanisme conegut com a invitació al pagament. Aquest procés, regulat per l'article 47 de la Llei General de la Seguretat Social, consisteix en un avís oficial. En ell s'informa l'autònom del deute pendent i se li atorga un termini de 30 dies naturals per regularitzar la seva situació.
Si durant aquest període abona la totalitat de l'import degut, el tràmit de la pensió segueix endavant sense més problemes. Però si no paga a temps, la sol·licitud serà denegada.
I el més greu és que el dret a la pensió no se suspèn, sinó que directament no neix. El que significa que el treballador no pot cobrar res fins que no liquidi el que deu. Aquesta situació pot endarrerir diversos mesos o fins i tot anys l'accés a la pensió, amb totes les conseqüències econòmiques que això implica.
Per això, és fonamental que els autònoms revisin amb freqüència la seva situació amb la Seguretat Social i assegurin que no existeix cap quota pendent. De vegades, un simple error administratiu o un oblit pot acabar provocant la pèrdua temporal de l'accés a la pensió.
