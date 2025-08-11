Avís important als futurs jubilats: la decisió que et pot retallar la pensió
Abans de retirar-se del mercat laboral convé conèixer quines són les condicions que imposa la Seguretat Social
Molts treballadors somien amb el moment de la seva jubilació. Deixar enrere la vida laboral i gaudir d'una nova etapa sona com una recompensa ben merescuda. Però, el que pocs tenen en compte és que una decisió aparentment simple pot impactar de manera permanent en els seus ingressos.
I és que, si no es planifica bé el moment de la retirada, la pensió podria patir retallades importants. A Espanya, jubilar-se abans de l'edat legal continua sent possible el 2025. Tanmateix, aquesta decisió pot tenir un fort cost econòmic.
El sistema públic de pensions s'ha anat modificant els darrers anys per assegurar-ne la sostenibilitat. Per això, qui opta per retirar-se abans d'hora ha d'assumir penalitzacions que afecten de manera permanent la quantitat que rebrà cada mes.
Quina és l'edat legal per jubilar-se i cobrar la pensió?
El 2025, l'edat ordinària de jubilació està fixada en 65 anys, però només si el treballador ha cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos. Si no s'arriba a aquest període, l'edat s'eleva fins als 66 anys i 8 mesos. Aquesta diferència és clau, ja que a partir d'aquesta es calculen les reduccions aplicables si algú decideix avançar la seva jubilació.
Hi ha dues modalitats per jubilar-se abans d'hora: voluntària i involuntària. En la primera, el treballador tria retirar-se fins a 24 mesos abans. En la segona, que s'aplica en situacions com acomiadaments, problemes econòmics o causes personals greus, es pot avançar fins a 48 mesos.
Penalitzacions que redueixen la pensió
Si un jubilat decideix retirar-se per voluntat pròpia, la seva pensió es veurà reduïda en funció dels anys cotitzats i de quants mesos avanci la seva retirada. Per exemple, un treballador amb menys de 38 anys i mig cotitzats que es jubili dos anys abans perdrà un 21% de la seva pensió.
En canvi, si ha treballat més de 44 anys i mig, la penalització baixa al 13%. La diferència és clara: les trajectòries més llargues reben millor tracte.
Aquestes reduccions s'apliquen directament sobre la base reguladora, que és la mitjana dels salaris sobre els quals s'ha cotitzat. Per tant, l'efecte és definitiu i no es corregeix amb el pas del temps.
Si la jubilació anticipada es produeix per causes alienes a la voluntat del treballador, el sistema és una mica més flexible. Les penalitzacions també existeixen, però són menors. Per exemple, una persona amb menys de 38 anys i mig de cotització que es jubili quatre anys abans per raons involuntàries veurà retallada la seva pensió un 30%.
En casos de trajectòries laborals molt llargues, aquesta penalització es redueix fins al 24%, recull la web d'Onda Cero.
Professions de risc
Els treballadors que han tingut feines considerades perilloses o molt exigents físicament també tenen un règim especial. Professions com bombers, policies locals, personal de vol o miners, entre d'altres, poden accedir a coeficients reductors. Els permeten retirar-se abans sense patir retallades.
Per això, han d'haver treballat almenys 15 anys en aquest lloc i cotitzat més durant aquest temps.
La jubilació és qüestió d'estratègia
Com es pot veure, les decisions que es prenguin abans de deixar la vida laboral tenen un gran impacte en el futur econòmic. Avançar-se sense complir els anys de cotització exigits o sense calcular bé les conseqüències pot reduir la pensió de manera important.
Per això, els futurs jubilats han d'informar-se bé, estudiar els seus anys cotitzats i analitzar si realment els compensa jubilar-se abans. El sistema actual premia les trajectòries llargues i castiga les retirades prematures.
