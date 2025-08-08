Confirmat: l'anunci sobre pensions que desconeixies i que afecta molts espanyols
Suposen bones notícies per a milers de ciutadans que podrien veure millorades les seves condicions en jubilar-se
Milers de persones a Espanya estan a punt de descobrir una informació que podria canviar completament el seu futur econòmic en arribar a la jubilació. Si estàs treballant o has treballat fora del país, especialment en algun país europeu, el que t'expliquem a continuació t'interessa. No és un canvi nou, però sí un detall important que gran part de la població encara desconeix.
I el pitjor és que podria significar la diferència entre cobrar o no una pensió contributiva a Espanya.
Què es necessita per accedir a una pensió a Espanya?
La llei espanyola estableix que per poder accedir a una pensió contributiva de jubilació és necessari haver cotitzat almenys 15 anys a la Seguretat Social. Tanmateix, això no és tot. A més, almenys dos d'aquests quinze anys han d'haver-se cotitzat dins dels últims 15 anys previs a la data de jubilació.
Aquest requisit, conegut com a carència específica, ha estat una barrera per a moltes persones. Especialment per a qui va passar un temps treballant fora d'Espanya i ara es planteja tornar o jubilar-se aquí. Però el que molts no saben és que hi ha una opció legal que permet complir aquest requisit d'una manera més flexible.
Cal dir que aquests dos anys de cotització requerits dins del tram final abans de jubilar-se no han de ser necessàriament a Espanya. És a dir, si vas treballar i cotitzar al Regne Unit, Irlanda o en qualsevol altre país de la Unió Europea, aquest temps també pot comptar.
Espanya té acords internacionals i convenis amb diversos països que permeten sumar els períodes cotitzats a l'estranger a l'historial laboral espanyol. Una cosa molt rellevant per a qui ha tingut una carrera laboral internacional. Aquests acords no només cobreixen països de la UE, sinó també altres nacions amb les quals existeixen convenis bilaterals.
Si has cotitzat al Regne Unit durant els últims anys, podries utilitzar aquest temps treballat per complir el requisit dels dos anys de cotització. Aquest tipus de gestions no sempre es coneixen o s'expliquen bé, i és aquí on moltes persones perden oportunitats importants.
Per què és tan important conèixer això?
Conèixer aquesta possibilitat pot marcar una diferència enorme. Sobretot per a qui creu que no té dret a una pensió a Espanya només perquè els seus últims treballs van ser a l'estranger. En integrar aquests anys de cotització internacional al teu historial espanyol, pots obrir la porta al cobrament d'una pensió contributiva.
A més, si penses jubilar-te aviat o estàs pensant a tornar a Espanya, et convé revisar el teu historial de cotització i analitzar en quins països has acumulat drets. La informació és poder, especialment quan es tracta d'una cosa tan important com la teva jubilació.
