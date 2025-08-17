Cop de mà de BBVA: milers de clients ja es freguen les mans, quina bogeria
BBVA té un compte que t'encantarà per les seves condicions: pots endur-te un bon pessic si fas això
BBVA ha llançat una oferta que està generant moltíssim soroll i milers de clients ja es freguen les mans. Tot gira al voltant del seu compte més atractiu. Si l'obres ara, pots endur-te un suculent regal.
L'oferta es basa en una idea senzilla. Obres el Compte Online Sense Comissions com a nou client, introdueixes el codi PLAN760, i comences a sumar bonificacions mes a mes. Són 12 mensualitats amb quatre maneres de guanyar: domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 800 € és la primera d'elles.
Gran promoció de BBVA: així pots endur-te fins a 760 euros
Si reps una nòmina o pensió d'almenys 800 €, obtens 33,33 € bruts al mes (400 € a l'any). En domiciliar algun rebut (llum, gas, internet…), pots sumar fins a 10 € al mes (120 € anuals).
Amb la teva targeta Aqua de dèbit aconsegueixes fins a 10 € al mes (120 € a l'any). I si fas Bizum, pots rebre 10 € més al mes (120 € a l'any). Sumant-ho tot, arriben a ser aquests 760 € bruts en un any.
Comoditat, seguretat i zero complicacions
I el millor és que la promoció no té permanència ni penalitzacions. Si un mes no compleixes alguna condició, simplement no reps aquella part. Però el mes següent que la compleixis, tornes a començar a sumar, cada bonificació és independent i s'acumula.
A més, el Compte Online Sense Comissions no té comissions ni manteniment. Inclou targeta Aqua, transferències i retirades en caixers BBVA sense cost, app fàcil d'utilitzar, Bizum i totes aquestes facilitats modernes. És un compte pensat per al client digital que vol comoditat, seguretat i zero complicacions.
No hauries de pensar-t'ho més: acaba el mes que ve
Primer, perquè el termini per aconseguir aquestes bonificacions venç el 30 de setembre de 2025, i encara falten mesos perquè et quedis fora si ho deixes passar. També perquè aconseguir fins a 760 € per fer el que ja fas és una oportunitat difícil de superar.
No necessites canviar els teus hàbits, només utilitzar el compte com ho faries amb el teu banc de tota la vida. A més, no hi ha lletra petita: sense permanència, sense condicions extra, i les bonificacions s'apliquen mes a mes.
BBVA ha donat un cop d'efecte amb aquesta promoció. Si obres ja el teu Compte Online Sense Comissions, amb el codi esmentat, pots accedir a flexibilitat, seguretat, bonificacions reals i un reforç econòmic significatiu durant un any.
Més notícies: