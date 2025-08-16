L’últim missatge de CaixaBank no passa desapercebut: un alleujament per als espanyols
CaixaBank torna a posicionar-se com el banc preferit per a molts espanyols per obtenir finançament
Un anunci recent de CaixaBank ha portat una alenada d'aire fresc per a milers de persones al País Valencià. L'entitat bancària ha compartit una gran notícia que pot suposar un abans i un després per a aquells que cerquen suport financer en un moment clau. Les xifres parlen per si soles i la magnitud del suport ofert no ha passat desapercebuda.
Durant els primers sis mesos de 2025, CaixaBank ha reforçat el seu compromís amb la ciutadania. Ha aprovat noves operacions de finançament dirigides a particulars per un valor superior a 1.515 milions d'euros només al País Valencià. Aquesta xifra representa un creixement notable del 39,4% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.
Aquest finançament s'ha concentrat en dos àmbits clau: les hipoteques i el crèdit al consum. Pel que fa al finançament hipotecari, CaixaBank ha concedit préstecs per més de 944 milions d'euros a clients particulars. Aquesta xifra suposa un augment del 34,7% respecte al mateix període de l'any anterior, fet que reflecteix una recuperació del mercat immobiliari.
CaixaBank, sempre disposat a ajudar
D'altra banda, el crèdit al consum també ha mostrat una evolució positiva. Fins ara, aquest any, s'han aprovat operacions per un total de 452 milions d'euros. Això suposa un increment del 25,7% en comparació amb 2024.
Aquest impuls en el consum indica una millora en la confiança de la ciutadania. Un aspecte que ha estat destacat per Olga García Saz, directora territorial de CaixaBank al País Valencià. Segons García, "aquestes dades confirmen que el consum al País Valencià continua a bon ritme".
Considera que la millora de l'ocupació i la recuperació de la confiança dels consumidors continuaran sent factors clau en els pròxims mesos. A més del suport financer, CaixaBank referma el seu compromís d'estar a prop dels seus clients. García ha subratllat que el banc continuarà acompanyant les persones perquè puguin fer realitat les seves fites i afrontar nous projectes amb seguretat.
L'entitat de referència a la comunitat
Amb una xarxa de 340 oficines al País Valencià, CaixaBank es consolida com l'entitat de referència en aquesta regió. A escala estatal, és el banc líder, amb més de 20 milions de clients i un volum d'actius que supera els 630.000 milions d'euros.
El model de CaixaBank es basa en una banca universal i socialment responsable. Amb una visió a llarg termini que prioritza la qualitat del servei, la proximitat amb el client i l'especialització. Aquest enfocament li permet oferir productes personalitzats, eines digitals innovadores i un assessorament expert.
