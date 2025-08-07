BBVA arrenca un somriure a milers d'espanyols: no paren d'aplaudir la seva última novetat
BBVA dona una gran notícia a molts espanyols que busquen feina: aquest acord suposa un canvi substancial
BBVA i la Fundació ONCE han confirmat una gran notícia que ha fet somriure milers d'espanyols. Acaben de signar un nou acord per promoure l'ocupació i reforçar el compromís amb la igualtat d'oportunitats i ja genera reaccions positives arreu d'Espanya.
El Conveni Inserta Empleo consisteix en què BBVA es compromet a fer incorporacions progressives de persones amb discapacitat a la seva xarxa comercial. Compta amb el suport d'Inserta Empleo, l'entitat especialitzada de la Fundació ONCE. Aquesta organització s'encarregarà de la preselecció de candidats adequats i els donarà una formació personalitzada adaptada als llocs que ocuparan.
BBVA fomenta l'ocupació de les persones amb discapacitat: nou acord
Durant la seva unió, BBVA també s'ha adherit al Foro Inserta Responsable. Una plataforma d'innovació social que permet compartir experiències, eines i bones pràctiques per facilitar la inclusió laboral del talent amb discapacitat.
En els pròxims cinc anys, milers de persones amb discapacitat podran accedir a llocs al banc. Aquest conveni no només implica ocupació, sinó també el desenvolupament d'iniciatives de formació contínua i integració real. Les persones més beneficiades seran aquelles amb discapacitat que cerquen oportunitats reals d'inserció laboral estable, formació adaptada i oportunitats de desenvolupament professional en una gran entitat bancària.
Reaccions positives després d'assolir l'acord amb Fundació ONCE
La directora de Talent i Cultura de BBVA a Espanya, Yolanda Martínez Bajo, va afirmar que “estem compromesos amb construir un entorn més divers i inclusiu. On totes les persones tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu talent”.
Va afegir que aquesta signatura “reforça el nostre propòsit de generar un impacte positiu en la vida de les persones. Apostar per la inclusió de persones amb discapacitat és una decisió que enriqueix les nostres organitzacions i enforteix el nostre compromís amb una societat més equitativa”.
El director general de la Fundació ONCE, José Luis Martínez Donoso, va destacar la importància d'aquesta aliança estratègica entre la fundació i una entitat financera com BBVA. Va destacar que el seu compromís va “més enllà de la inclusió laboral (...) sinó d'abordar la discapacitat d'una manera holística en la seva relació amb el mateix banc”.
BBVA segella una unió amb ONCE basada en valors compartits
La satisfacció amb l'acord ja és destacable. ONCE va publicar a LinkedIn que aquest Conveni Inserta genera una resposta entusiasta de la comunitat professional, “un aliat que ens permet arribar més lluny”. Des de BBVA emfasitzen que aquesta reacció referma el seu propòsit d'igualtat i d'inclusió real.
Amb aquest Conveni Inserta Empleo, BBVA segella una unió amb Fundació ONCE basada en valors compartits. L'acord impulsa la igualtat d'oportunitats, promou l'ocupació inclusiva per a persones amb discapacitat, i posa en marxa una estratègia que durarà els pròxims cinc anys.
