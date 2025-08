Anunci important de CaixaBank: ara tot seran avantatges i s'han acabat les excuses

CaixaBank ha fet un pas ferm que marcarà un abans i un després per a startups, scaleups, pimes i emprenedors de la Comunitat Valenciana. En col·laboració amb Startup Valencia, l'entitat bancària ha reforçat el seu compromís amb el creixement d'empreses tecnològiques i innovadores. Ho fa a través de la seva divisió especialitzada, DayOne.

Aquesta aliança té com a objectiu principal impulsar l'ecosistema emprenedor valencià, a més de posicionar-lo com un centre tecnològic de referència internacional.

Gràcies a aquest acord, CaixaBank i Startup Valencia treballaran juntes per llançar noves iniciatives dirigides a donar suport a projectes en fases inicials. El focus estarà en facilitar l'accés a finançament, oferir coneixement estratègic i proporcionar eines útils. Tot amb la intenció que les noves empreses puguin créixer de manera sostenible i escalar els seus models de negoci.

Compromís de CaixaBank amb emprenedors i empreses

Amb aquesta aposta clara, CaixaBank es consolida com una entitat compromesa amb el desenvolupament econòmic, digital i tecnològic. Un dels grans beneficis d'aquesta col·laboració serà la posada en marxa de diverses activitats. Parlem d'esdeveniments de networking, programes formatius i sessions dissenyades especialment per a fundadors i directius de pimes, startups i scaleups.

A més, es reforçaran els vincles entre els emprenedors i el teixit empresarial de la regió. Per a això es fomentaran relacions amb grans corporacions, universitats, centres d'investigació i organismes públics. Això generarà sinergies molt valuoses per continuar avançant cap a una economia més innovadora i connectada.

L'acord va ser formalitzat per Olga García, directora de CaixaBank a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, i per Juan Luis Hortelano, president de Startup Valencia. Tots dos han destacat la importància de comptar amb el suport de CaixaBank, especialment per la seva experiència en l'acompanyament a empreses emergents i per la seva aposta per la innovació.

CaixaBank, a través de la seva plataforma DayOne, ofereix solucions de finançament personalitzades a empreses tecnològiques i als seus inversors. Entre els seus serveis més destacats hi ha el venture debt, amb una dotació de 150 milions d'euros per a startups innovadores a Espanya i Portugal.

A més, impulsa els Premis EmprendeXXI, un reconeixement nacional per a projectes d'alt impacte, i compta amb hubs físics en ciutats clau com Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Màlaga i Saragossa.

CaixaBank, l'entitat de referència

Aquesta col·laboració també tindrà presència en un dels esdeveniments més importants de l'any: Valencia Digital Summit (VDS), que se celebrarà el 22 i 23 d'octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències. CaixaBank serà patrocinador i comptarà amb un espai destacat per a activitats de networking i presentacions.

S'espera la participació de més de 12.000 professionals de 120 països, incloent-hi 3.000 startups i 800 inversors amb una cartera superior a 300.000 milions d'euros.

La directora territorial de CaixaBank ha subratllat que aquest acord suposa una aposta clara per un model de banca especialitzada, centrat en les necessitats reals dels emprenedors. En definitiva, l'entitat demostra, una vegada més, que està al costat d'aquells que innoven, creen i transformen el futur.