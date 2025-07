Bones notícies a CaixaBank: no es podia mantenir en secret durant més temps

CaixaBank torna a ser notícia per una raó molt positiva. Aquesta vegada, el reconeixement ha arribat des de Londres durant un esdeveniment que ha reunit algunes de les empreses més influents del continent europeu.

Ens referim als IR Impact Awards Europe. Allà, l'entitat financera ha estat premiada per la seva excel·lent tasca en la relació amb els inversors.

I és que CaixaBank ha estat guardonat pel seu compromís amb la transparència, però també pel servei de qualitat i la proximitat amb els seus accionistes, especialment els menudistes.

Aquest important reconeixement ha estat atorgat per la publicació internacional IR Impact, tot un referent en l'àmbit de la comunicació financera. El banc ha estat premiat concretament en la categoria de Millor estratègia de relació amb accionistes menudistes.

El jurat ha valorat especialment la dedicació de l'equip de Relació amb Inversors i Accionistes, a més de la varietat d'iniciatives que s'han posat en marxa per apropar-se a aquest col·lectiu d'una manera més directa i eficaç.

El bon paper de CaixaBank

D'entre les accions destacades, hi ha el Comitè Consultiu d'Accionistes. Es tracta d'una eina que permet recollir de manera activa les opinions i propostes dels accionistes minoritaris.

A més, CaixaBank organitza regularment Trobades Corporatives, espais de diàleg en què es promou la transparència i s'ofereix informació detallada sobre l'evolució del banc. També s'han valorat els beneficis exclusius per a accionistes i el programa Aula, una iniciativa de formació financera.

L'objectiu de CaixaBank és clar: bàsicament, enfortir la relació amb els seus accionistes menudistes mitjançant un model basat en la responsabilitat i el compromís amb la bona gestió. Per facilitar tot això, l'entitat posa a disposició dels seus accionistes diferents canals i eines digitals.

Un dels principals és l'Espai de l'accionista, disponible a la web corporativa. En aquest apartat, els usuaris poden accedir de manera ràpida i senzilla a tota la informació rellevant sobre l'entitat, des de resultats financers fins a documents clau i activitats programades.

Un reconeixement que anima a seguir creixent

El premi concedit per IR Impact reforça el posicionament de CaixaBank com una de les entitats líders pel que fa a la relació amb inversors. IR Impact s'ha consolidat com un aliat estratègic per als professionals del sector. Gràcies als seus informes i estudis, ajuda les empreses a millorar les seves pràctiques i adaptar-se a un entorn financer cada cop més canviant.

Aquest guardó no només reconeix la tasca de l'equip de CaixaBank, sinó també una estrategia que mira al futur, centrada en l'inversor menudistes i basada en la transparència i la proximitat. És una gran notícia per a l'entitat i per a tots els seus accionistes.