El último mensaje de CaixaBank no pasa inadvertido: un alivio para miles de españoles

Un anuncio reciente de CaixaBank ha traído una bocanada de aire fresco para miles de personas en la Comunidad Valenciana. La entidad bancaria ha compartido una noticia que puede suponer un antes y un después para aquellos que buscan apoyo financiero en un momento clave. Las cifras hablan por sí solas y la magnitud del respaldo ofrecido no ha pasado desapercibida.

Durante los primeros seis meses de 2025, CaixaBank ha reforzado su compromiso con los ciudadanos. Aprobó nuevas operaciones de financiación dirigidas a particulares por un valor superior a los 1.515 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana. Esta cifra representa un crecimiento notable del 39,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta financiación se ha concentrado en dos ámbitos clave: las hipotecas y el crédito al consumo. En lo que respecta a la financiación hipotecaria, CaixaBank ha concedido préstamos por más de 944 millones de euros a clientes particulares. Esta cifra supone un aumento del 34,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja una recuperación del mercado inmobiliario.

CaixaBank, siempre dispuesto a ayudar

Por otro lado, el crédito al consumo también ha mostrado una evolución positiva. En lo que va del año, se han aprobado operaciones por un total de 452 millones de euros. Esto supone un incremento del 25,7% en comparación con 2024.

Este impulso en el consumo indica una mejora en la confianza de los ciudadanos. Un aspecto que ha sido destacado por Olga García Saz, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana. Según García, "estos datos confirman que el consumo en la Comunidad Valenciana continúa a buen ritmo".

Considera que la mejora del empleo y la recuperación de la confianza de los consumidores seguirán siendo factores clave en los próximos meses. Además del apoyo financiero, CaixaBank reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes. García subrayó que el banco seguirá acompañando a las personas para que puedan hacer realidad sus metas y afrontar nuevos proyectos con seguridad.

La entidad de referencia en la comunidad

Con una red de 340 oficinas en la Comunidad Valenciana, CaixaBank se consolida como la entidad de referencia en esta región. A nivel nacional, es el banco líder, con más de 20 millones de clientes y un volumen de activos que supera los 630.000 millones de euros.

El modelo de CaixaBank se basa en una banca universal y socialmente responsable. Con una visión a largo plazo que prioriza la calidad del servicio, la cercanía con el cliente y la especialización. Este enfoque le permite ofrecer productos personalizados, herramientas digitales innovadoras y un asesoramiento experto.