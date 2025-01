Sorpresa de CaixaBank per als que s'apuntin a això: molts encara no donen crèdit

CaixaBank ha llançat una oferta irresistible per als joves: fins a 500 euros de regal en obrir un compte a Imagin, la seva plataforma digital. Aquest compte sense comissions i ple d'avantatges es presenta com una opció molt atractiva per a aquells que busquen simplicitat i beneficis.

Imagin és la plataforma digital de CaixaBank dirigida especialment als joves. Ofereix un compte corrent sense comissions de manteniment ni condicions.

'Chollazo' de CaixaBank: el compte que regala 500 euros als joves

A més, proporciona una targeta gratuïta sense despeses d'emissió ni manteniment, ideal per al dia a dia i per viatjar. Amb ella, pots pagar en qualsevol divisa sense comissions i retirar diners sense cost en més de 11.000 caixers de CaixaBank a Espanya.

El compte també permet realitzar pagaments a l'instant mitjançant Bizum sense comissions, facilitant les transferències entre amics i familiars. Imagin no només se centra en serveis financers.

També ofereix descomptes exclusius en marques com Booking.com, Cooltra i Nike, a més d'accés a experiències úniques a través d'ImaginMusic. Podràs gaudir d'actuacions i vídeos exclusius dels teus artistes preferits.

Així pots aconseguir aquest sucós regal amb Imagin

Imagin t'ofereix dues maneres d'obtenir recompenses que sumen fins a 500 euros. Una és domiciliar la teva nòmina per rebre fins a 250 euros. Si domicilies la teva nòmina a Imagin durant els primers quatre mesos després de la teva inscripció a la promoció, pots rebre fins a 250 euros.

Els diners exactes depenen de la quantia de la teva nòmina. Serien 250 euros si la teva nòmina és superior a 1.500 euros i 150 euros si la teva nòmina està entre 900 i 1.499,99 euros.

Domiciliar la teva nòmina és senzill, des de l'app d'Imagin, accedeix a l'apartat "Contractar". Selecciona el bàner de nòmina, tria el compte on desitges rebre-la i avisa a la teva empresa amb la plantilla proporcionada.

L'altra opció és convidar els teus amics i guanyar fins a 250 euros més. Per cada amic que convidis a unir-se a Imagin, pots rebre 25 euros, fins a un màxim de 10 amics, el que suma altres 250 euros.

Perquè es comptabilitzi, el teu amic ha de descarregar l'app d'Imagin i introduir el teu codi d'invitació. També, donar-se d'alta com a client i ingressar almenys 5 euros en el seu nou compte i activar Bizum a Imagin. Si compleixen amb aquests passos, rebràs el teu incentiu entre el dia 5 i 10 del mes següent.

Com obrir el teu compte Imagin sense comissions?

Obrir un compte a Imagin és ràpid i senzill. Uns passos a realitzar que no et portaran massa temps.

Descarrega l'app d'Imagin: Disponible a les principals botigues d'aplicacions.

Crea el teu usuari: Registra't proporcionant les teves dades personals.

Verifica la teva identitat: Utilitza el teu document identificatiu (DNI o NIE).

Completa la informació requerida: Afegeix algunes dades laborals i signa electrònicament.

Un cop completats aquests passos, el teu compte estarà actiu i llest per utilitzar, sense comissions ni condicions. Tot són avantatges amb el compte d'Imagin.