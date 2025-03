Cop d'Hisenda a milers d'aturats: no els quedarà més remei, serà el 2025

Molta atenció al que passarà aquest any amb els aturats. Hisenda ha implementat una nova normativa que obliga a tots els aturats que reben prestacions per desocupació a presentar la Declaració de la Renda. A més, sense importar l'import dels seus ingressos.

Aquesta mesura, que ha generat malestar entre els afectats, busca millorar el control i la transparència en la gestió de les ajudes públiques. Fins ara, els desocupats només estaven obligats a presentar la Declaració de la Renda si superaven certs llindars d'ingressos.

Hisenda canvia completament la situació dels desocupats: ull a la Renda

Per exemple, abans havien de presentar-la si tenien un sol pagador i els seus ingressos anuals superaven els 22.000 euros. O bé si tenien més d'un pagador i els seus ingressos superaven els 15.000 euros, si un d'ells hagués abonat més de 1.500 euros.

A més, si es tenien dos o més pagadors, el llindar d'ingressos s'incrementava de 1.500 a 2.500 euros. Amb la nova normativa, a partir d'aquest any, tots els beneficiaris de prestacions per desocupació hauran de presentar la Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos anuals. Aquesta obligació s'estén a milions d'espanyols que, fins ara, no estaven obligats a realitzar aquest tràmit.

És important destacar una cosa important. Encara que Hisenda no imposarà multes per no presentar la declaració, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) suspendrà el cobrament de la prestació a aquells que no compleixin amb aquesta obligació.

Malestar entre els afectats: suposa un canvi feixuc

Aquesta nova obligació ha generat malestar entre els aturats, ja que implica un tràmit addicional que molts desconeixen o no saben com realitzar. A més, alguns temen que aquesta mesura pugui suposar un pagament extra a Hisenda, afectant encara més la seva ja reduïda capacitat econòmica.

Amb tot, la decisió d'Hisenda d'obligar els aturats a presentar la Declaració de la Renda representa un canvi significatiu en la normativa fiscal. Encara que la mesura busca millorar la gestió de les ajudes públiques, ha generat indignació entre els afectats. I és que hauran d'adaptar-se a aquesta nova obligació per evitar la suspensió de les seves prestacions per desocupació.