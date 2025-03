Hisenda avisa a milions d'espanyols: si ocultes això, et pot arruïnar el dia

L'Agència Tributària ha llançat una alerta als contribuents sobre les donacions encobertes, una pràctica que pot resultar perillosa i comportar greus conseqüències. Aquestes donacions, realitzades sense la deguda declaració, estan en el punt de mira d'Hisenda, que es manté a l'aguait per investigar i sancionar aquells que intentin eludir les seves obligacions fiscals.

Hisenda posa l'ull en les donacions encobertes: no t'hi juguis

Les donacions encobertes són transferències de béns o diners que es realitzen sense ser declarades com a tals. I tot amb l'objectiu d'evitar el pagament d'impostos corresponents. Aquestes operacions solen disfressar-se com a préstecs, vendes simulades o aportacions a societats, entre altres formes.

El propòsit és eludir l'Impost sobre Successions i Donacions, que grava aquest tipus de transmissions. Algunes de les estratègies més utilitzades per encobrir donacions inclouen:

Préstecs ficticis: Es simula un préstec entre particulars sense intenció real de devolució.

Vendes simulades: Es realitzen compravendes de béns a preus molt inferiors als de mercat, ocultant una donació parcial.

Aportacions a societats: Es transfereixen béns o diners a una societat en la qual el donatari té participació. Evitant així la tributació directa de la donació.

Per què és perillós ocultar les donacions?

Ocultar donacions és una pràctica perillosa per diverses raons. Si Hisenda detecta la donació encoberta, el contribuent haurà de pagar l'impost eludit. I tot juntament amb interessos de demora i possibles multes que poden oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quantitat defraudada.

En casos greus, on la quantia defraudada supera certs límits, el contribuent pot enfrontar-se a responsabilitats penals, incloent penes de presó. L'Agència Tributària disposa de diverses eines per detectar donacions encobertes.

Es revisen transferències i moviments sospitosos que no es corresponen amb la capacitat econòmica declarada. Hisenda supervisa l'adquisició de béns d'alt valor, com immobles, vehicles d'alta gamma, rellotges de luxe i iots, que puguin indicar un increment patrimonial no justificat.

Es contrasten les declaracions fiscals amb informació de tercers, com registres de la propietat, notaris i entitats financeres, per identificar discrepàncies. Grans fortunes utilitzen societats per deduir despeses personals, com viatges a Disneyland, rellotges de luxe i iots, com si fossin despeses empresarials. L'Agència Tributària ha intensificat el control sobre aquestes pràctiques, recuperant milions d'euros en impostos eludits.

Possibles multes i sancions: tingues molt de compte

Les sancions per ocultar donacions poden ser severes. A més d'abonar l'impost no pagat, s'imposen sancions que varien segons la gravetat de la infracció. Podent assolir fins al 150% de la quantitat defraudada.

S'apliquen interessos sobre l'import no declarat des del moment en què s'havia de pagar l'impost. I en casos de frau fiscal que superin certs llindars, el contribuent pot enfrontar-se a penes de presó, depenent de la legislació vigent.