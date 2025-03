CaixaBank ho confirma: arribarà molt aviat i milers de clients estan eufòrics

CaixaBank ha anunciat que avançarà el pagament de les pensions corresponents al mes de març de 2025. Els clients de l'entitat rebran la seva pensió abans de la data habitual establerta per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La Seguretat Social estableix que les pensions s'abonen a mes vençut, és a dir, corresponents al mes anterior. I han d'estar disponibles al compte del beneficiari el primer dia hàbil del mes següent, i abans del quart dia natural del mateix.

CaixaBank avança la data d'abonament de les pensions al març: aquest és el dia

No obstant això, en els últims anys, molts bancs han optat per avançar el pagament de les pensions com a part de la seva política comercial per millorar la satisfacció dels seus clients. A més de CaixaBank, que farà el pagament el 24 de març, altres entitats també han decidit avançar el pagament de les pensions.

Per exemple, Bankinter i Caixa d'Enginyers abonaran les pensions el divendres 21 de març, sent les més matineres en aquest aspecte. Per la seva banda, Banco Santander i Unicaja realitzaran el pagament el dilluns 24 de març, igual que CaixaBank. Altres entitats, com BBVA, Ibercaja, Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca i Cajamar, efectuaran l'abonament el dimarts 25 de març.

CaixaBank ho fa possible per a satisfacció dels pensionistes

Aquest avançament és possible gràcies a la coordinació entre les entitats bancàries i la Tresoreria General de la Seguretat Social. La TGSS proporciona als bancs la informació necessària per identificar els beneficiaris i les quantitats exactes que han de rebre. El que permet a les entitats avançar el pagament de les pensions com a part de les seves estratègies de servei al client.

La decisió de CaixaBank d'avançar el pagament de les pensions ha estat rebuda amb satisfacció per part dels seus clients. Aquest tipus d'iniciatives reforça la confiança dels pensionistes en la seva entitat bancària i els permet planificar millor les seves despeses mensuals.

Una gran ajuda per a molts pensionistes

A més, en un context econòmic en què la inflació ha augmentat en els últims mesos, disposar de la pensió uns dies abans pot ser de gran ajuda per a moltes llars.

És important destacar que, encara que la majoria de les entitats bancàries avancen el pagament de les pensions, les dates exactes poden variar segons la política de cada banc. Per això, es recomana als pensionistes que consultin amb la seva entitat bancària per conèixer la data exacta en què rebran la seva pensió.