Mazazo de Hacienda a miles de parados: no les quedará más remedio, será en 2025

Mucha atención a lo que va a ocurrir este año con los parados. Hacienda ha implementado una nueva normativa que obliga a todos los parados que reciben prestaciones por desempleo a presentar la Declaración de la Renta. Además, sin importar el monto de sus ingresos.

Esta medida, que ha generado malestar entre los afectados, busca mejorar el control y la transparencia en la gestión de las ayudas públicas. Hasta ahora, los desempleados solo estaban obligados a presentar la Declaración de la Renta si superaban ciertos umbrales de ingresos.

Hacienda cambia por completo la situación de los desempleados: ojo a la Renta

Por ejemplo, antes debían presentarla si tenían un solo pagador y sus ingresos anuales superaban los 22.000 euros. O bien si tenían más de un pagador y sus ingresos superaban los 15.000 euros, si uno de ellos hubiera abonado más de 1.500 euros.

Además, si se tenían dos o más pagadores, el umbral de ingresos se incrementaba de 1.500 a 2.500 euros. Con la nueva normativa, a partir de este año, todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo deberán presentar la Declaración de la Renta, independientemente de sus ingresos anuales. Esta obligación se extiende a millones de españoles que, hasta ahora, no estaban obligados a realizar este trámite.

Es importante destacar algo importante. Aunque Hacienda no impondrá multas por no presentar la declaración, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suspenderá el cobro de la prestación a quienes no cumplan con esta obligación.

Malestar entre los afectados: supone un cambio engorroso

Esta nueva obligación ha generado malestar entre los parados, ya que implica un trámite adicional que muchos desconocen o no saben cómo realizar. Además, algunos temen que esta medida pueda suponer un pago extra a Hacienda, afectando aún más su ya reducida capacidad económica.

Con todo, la decisión de Hacienda de obligar a los parados a presentar la Declaración de la Renta representa un cambio significativo en la normativa fiscal. Aunque la medida busca mejorar la gestión de las ayudas públicas, ha generado indignación entre los afectados. Y es que deberán adaptarse a esta nueva obligación para evitar la suspensión de sus prestaciones por desempleo.