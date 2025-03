L'últim d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: atent, t'interessa fer-ho ja

La campanya de la Declaració de la Renda 2025 porta novetats que faciliten el procés per als contribuents. L'Agència Tributària ha introduït noves opcions i eines que busquen simplificar la correcció d'errors i agilitzar les devolucions.

Avui, t'expliquem en detall aquestes novetats, les funcions de les caselles 669 i 701. També les dates clau que has de tenir en compte i alguns consells per realitzar la teva declaració de forma correcta.

Novetats en la Declaració de la Renda 2025: aquestes caselles et podrien interessar

La casella 669 permet als contribuents manifestar el seu desacord amb una autoliquidació rectificativa basada en el criteri d'Hisenda. Amb aquesta opció, el declarant pot deixar constància de la seva discrepància sense que això impliqui una sanció automàtica. Aquesta mesura busca donar més transparència i seguretat jurídica a aquells que considerin que l'administració ha comès un error en les seves dades fiscals.

La 701 millora la gestió de les devolucions. La seva funció és diferenciar entre les devolucions ordinàries i aquelles derivades d'ingressos indeguts, cosa que facilitarà l'aplicació dels diferents règims fiscals. D'aquesta manera, es pretén agilitzar els tràmits i evitar confusions en la devolució d'importes.

Dates clau per a la Renda 2025: pren bona nota

És fonamental conèixer el calendari de la campanya de la Renda 2025 per complir amb les obligacions fiscals en temps i forma. A continuació, es detallen les dates més rellevants:

2 d'abril de 2025: Inici de la presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2024.

6 de maig de 2025: L'Agència Tributària podrà confeccionar la teva declaració de Renda 2024 per telèfon. Per a això, hauràs de sol·licitar cita prèvia des del 29 d'abril fins al 27 de juny.

2 de juny de 2025: Inici de l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària per a la confecció de la declaració. També serà necessari sol·licitar cita prèvia des del 29 de maig fins al 27 de juny.

25 de juny de 2025: Data límit per a la presentació de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària.

30 de juny de 2025: Finalitza el termini per a la presentació de la Renda 2024.

Consells previs per fer una declaració correcta

Per realitzar la Declaració de la Renda de forma correcta i evitar possibles sancions, és recomanable seguir aquests consells. Si tens dubtes o consideres que la teva situació fiscal és complexa, no dubtis a acudir a un assessor fiscal. O bé pots sol·licitar assistència a les oficines de l'Agència Tributària.

Abans de començar la declaració, verifica que les dades personals i econòmiques que posseeix Hisenda siguin correctes. Pots accedir-hi a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.

L'Agència Tributària ofereix un esborrany de la declaració que pots revisar i, si és necessari, modificar abans de la seva presentació. Informa't sobre les deduccions i reduccions fiscals a les quals pots acollir-te, com per inversió en habitatge habitual, donacions o aportacions a plans de pensions.

Guarda tots els documents que recolzin la informació inclosa en la teva declaració, com factures, certificats i justificants de pagament, per si fossin requerits per Hisenda.