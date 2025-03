Regal d'Hisenda en la Declaració de la Renda: 3.000 euros per només fer això

Si vas adquirir el teu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013, Hisenda t'ofereix una oportunitat d'estalvi en la Renda 2025. Aquest "regal" fiscal permet a certs contribuents deduir-se molts diners pels pagaments de la seva hipoteca.

La deducció per inversió en habitatge habitual permet als propietaris reduir la seva càrrega fiscal en l'IRPF per les quantitats destinades al pagament hipotecari. Encara que aquesta deducció va ser suprimida el 2013, aquells que van adquirir el seu habitatge abans i han aplicat la deducció en exercicis anteriors poden continuar beneficiant-se.

Deducció d'Hisenda per inversió en habitatge habitual: quant puc estalviar-me

La deducció permet desgravar el 15% de les quantitats invertides en l'adquisició de l'habitatge habitual, amb un límit màxim de 9.040 euros anuals. Això es tradueix en un estalvi màxim de 1.356 euros per contribuent, explica Hisenda.

No obstant això, si la hipoteca té dos titulars que realitzen la declaració de forma individual, cadascun pot aplicar la deducció sobre la seva part proporcional. El que eleva l'estalvi total fins a 2.712 euros anuals.

Requisits per aplicar la deducció: pren nota d'Hisenda

Per beneficiar-te d'aquesta deducció, has de complir les següents condicions. L'habitatge ha d'haver-se adquirit abans de l'1 de gener de 2013 i és necessari haver aplicat aquesta deducció en la declaració de la Renda de 2012 o en anys anteriors. A més, l'habitatge ha de ser la residència principal i permanent del contribuent.

A més de les quotes hipotecàries, es poden incloure en la deducció altres despeses associades, sempre que no se superi el límit de 9.040 euros anuals. Entre aquestes despeses es troben:

Comissions bancàries per obertura de la hipoteca.

Cost de segurs vinculats a la hipoteca, com el segur de vida o de llar.

Despeses notarials, de gestoria i taxació relacionades amb l'adquisició de l'habitatge.

Despeses de cancel·lació hipotecària.

Així pots aplicar la deducció en la declaració de la Renda

Per aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual en la teva declaració de la Renda 2025, accedeix a l'apartat corresponent. Dins de la teva declaració, busca l'apartat "Deducció per inversió en habitatge habitual". Completa les caselles 547 (tram estatal) i 548 (tram autonòmic) amb les quantitats que has pagat durant l'any per la teva hipoteca.