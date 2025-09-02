Males notícies amb les pensions a Espanya: cal prendre una decisió com més aviat millor
L'actual sistema de pensions sembla inviable i els experts ja proposen mesures per sortir del problema
El futur de les pensions a Espanya torna a generar preocupació. Encara que durant anys ha estat un tema que s'ha anat postergant, la realitat demogràfica i econòmica actual ja no permet mirar cap a una altra banda. La jubilació massiva de la generació del baby boom i l'envelliment accelerat de la població estan posant al límit un sistema que ja no és sostenible en la seva forma actual
Cada any hi ha més persones que es retiren i menys treballadors actius que contribueixen a la Seguretat Social. Aquest desequilibri provoca un dèficit creixent en els comptes públics. Segons alguns economistes podria arribar als 65.000 milions d'euros en els pròxims anys si no es prenen decisions importants
L'economista Gonzalo Bernardos ha explicat recentment en un mitjà nacional que aquesta situació s'agreuja cada dia. "A Espanya hi ha un nou jubilat cada set minuts", va afirmar. El que reflecteix amb claredat la pressió que pateix el sistema
Si aquesta tendència continua, no només augmentarà la despesa en pensions, sinó que es reduirà la capacitat de finançar-la
Les tres solucions per mantenir el sistema de pensions
Bernardos proposa tres possibles solucions al problema. Serien augmentar les cotitzacions dels treballadors, reduir les pensions actuals o endarrerir l'edat de jubilació. Tanmateix, reconeix que les dues primeres opcions són impopulars i injustes
Augmentar les cotitzacions suposaria carregar encara més uns treballadors que ja tenen sous baixos. I reduir les pensions seria un cop directe al poder adquisitiu de la gent gran. Per això, apunta que la mesura més viable i realista és allargar la vida laboral
Actualment, molts treballadors ja poden jubilar-se als 65 o 67 anys, segons el temps que hagin cotitzat. Però tot indica que en el futur caldrà treballar més enllà d'aquestes edats si es vol mantenir el nivell de les pensions. Aquest canvi no afectaria de manera immediata tothom, però sí que marcaria una nova direcció en la política laboral i social del país
El debat no és nou, però pren força en un moment en què l'esperança de vida segueix creixent. I els joves tenen dificultats per trobar feines estables i ben remunerades. Això complica encara més l'entrada de nous cotitzants al sistema, mentre que el nombre de beneficiaris no para de créixer
A més, la pressió no només ve de les dades econòmiques. Les organitzacions internacionals, com la Comissió Europea, fa temps que adverteixen de la necessitat de reformes en els sistemes de pensions
Una mesura que s'imposarà
Tots els indicis apunten que endarrerir l'edat de jubilació serà la mesura que acabarà imposant-se. Encara que no agradi, sembla ser l'única via amb una certa lògica per mantenir dret un sistema que, si segueix així, no podrà sostenir-se gaire més
La conversa sobre les pensions ja no pot esperar. És el moment d'actuar, abans que la factura sigui encara més difícil de pagar
