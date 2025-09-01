Bones notícies per als clients de Banco Santander: compte, no has vist res igual
Si tens aquesta targeta de Banco Santander activa, et podràs beneficiar d’aquest avantatge que et farà estalviar molt
Banco Santander té una novetat molt atractiva per als seus clients. Ja no l'amaguen, i convé donar-se pressa abans que passi desapercebuda i no t'adonis de tots els avantatges que ofereix en forma de descomptes o promocions.
Es tracta de Santander Premia, un programa pensat per a qui fa servir l'app o la banca en línia, que ofereix moltes possibilitats amb un accés senzill. Premia funciona dins l'app del Banco Santander o des de la seva web, i només necessiten una targeta de crèdit Santander activa.
Banco Santander dona amb la tecla: aquest programa et canviarà la vida
No cal registrar-se ni fer tràmits addicionals. En segons, els clients accedeixen a tots els avantatges amb només un clic, sense cap cost extra. Aquest programa encanta a molts per les seves avantatges clares i útils, oferint reemborsaments directes (cashback) en compres a diferents marques.
Per exemple, es retorna un 7% en reserves a Hoteles.com, 8% en compres de moda a Miravia, 5% a Aliexpress i un 1% en entrades de concerts des de Ticketmaster. A això s'hi sumen opcions de finançament sense interessos (TAE 0%) en tecnologia des de Santander Boutique, amb marques com Samsung, PlayStation o Dyson.
Els avantatges de Santander Premia són difícils de trobar en altres bancs
Trobar Santander Premia a l'app o a la web és molt fàcil. N'hi ha prou d'entrar al programa Santander Premia, ubicat al menú principal de l'app del Banco Santander o a Banca Online. Allà apareix un espai intuïtiu amb totes les ofertes disponibles i una manera d'accedir a descomptes, sortejos, promocions i avantatges per als clients.
Des del banc destaquen la seva feina per oferir aquest espai que encanta als seus clients, sempre pensant en avantatges des de viatges fins a tecnologia. Santander Premia reuneix avantatges difícils d'ignorar.
Els clients poden aprofitar descomptes exclusius en oci, moda, viatges o tecnologia simplement pagant amb la seva targeta Santander en marques associades, tot dins l'app o web. No hi ha costos extra i no cal cap registre addicional. A més, el programa s'actualitza constantment, cosa que genera una sensació d'eufòria entre qui el consulta sovint.
Fàcil d'utilitzar i amb descomptes increïbles: no t'ho perdis
El banc afirma que aquest espai digital facilita l'accés a promocions, sortejos i experiències sense complicacions. Les condicions són clares i visibles al client abans de cada compra, i tot està dissenyat perquè sigui fàcil d'utilitzar, fins i tot des del telèfon.
Per a qui es pregunta per la final de l'estiu o si hi ha algun límit temporal, no hi ha data concreta de final anunciada. Els mitjans esmenten que Santander Premia ha agafat especial importància ara, a l'estiu, perquè moltes ofertes estan centrades en viatges, oci i compres de temporada e-noticies.cat, però sembla que el programa continua disponible sense data límit.
Més notícies: