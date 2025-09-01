Logo e-noticies.cat
Una parella somrient aixeca els braços davant d'una sucursal de banc amb rètols vermells.
Banco Santander és conscient de com està agradant aquest programa | Camara Getty Images, Google Maps, Banco Santander
ECONOMIA

Bones notícies per als clients de Banco Santander: compte, no has vist res igual

Si tens aquesta targeta de Banco Santander activa, et podràs beneficiar d’aquest avantatge que et farà estalviar molt

Miguel Cuartas Ortego

Banco Santander té una novetat molt atractiva per als seus clients. Ja no l'amaguen, i convé donar-se pressa abans que passi desapercebuda i no t'adonis de tots els avantatges que ofereix en forma de descomptes o promocions.

Es tracta de Santander Premia, un programa pensat per a qui fa servir l'app o la banca en línia, que ofereix moltes possibilitats amb un accés senzill. Premia funciona dins l'app del Banco Santander o des de la seva web, i només necessiten una targeta de crèdit Santander activa.

Banco Santander dona amb la tecla: aquest programa et canviarà la vida

No cal registrar-se ni fer tràmits addicionals. En segons, els clients accedeixen a tots els avantatges amb només un clic, sense cap cost extra. Aquest programa encanta a molts per les seves avantatges clares i útils, oferint reemborsaments directes (cashback) en compres a diferents marques.

Home amb expressió de sorpresa davant d'un rètol del Banco Santander.

A molts els enamora Santander Premia per les opcions que ofereix | Camara Google Maps, e-noticies.cat, max-kegfire de Getty Images

Per exemple, es retorna un 7% en reserves a Hoteles.com, 8% en compres de moda a Miravia, 5% a Aliexpress i un 1% en entrades de concerts des de Ticketmaster. A això s'hi sumen opcions de finançament sense interessos (TAE 0%) en tecnologia des de Santander Boutique, amb marques com Samsung, PlayStation o Dyson.

Els avantatges de Santander Premia són difícils de trobar en altres bancs

Trobar Santander Premia a l'app o a la web és molt fàcil. N'hi ha prou d'entrar al programa Santander Premia, ubicat al menú principal de l'app del Banco Santander o a Banca Online. Allà apareix un espai intuïtiu amb totes les ofertes disponibles i una manera d'accedir a descomptes, sortejos, promocions i avantatges per als clients.

Des del banc destaquen la seva feina per oferir aquest espai que encanta als seus clients, sempre pensant en avantatges des de viatges fins a tecnologia. Santander Premia reuneix avantatges difícils d'ignorar.

Una dona amb expressió de sorpresa davant d'una sucursal del banc Santander.

No trobaràs promocions i descomptes com a Premià | Camara Dean Drobot, Banco Santander

Els clients poden aprofitar descomptes exclusius en oci, moda, viatges o tecnologia simplement pagant amb la seva targeta Santander en marques associades, tot dins l'app o web. No hi ha costos extra i no cal cap registre addicional. A més, el programa s'actualitza constantment, cosa que genera una sensació d'eufòria entre qui el consulta sovint.

Fàcil d'utilitzar i amb descomptes increïbles: no t'ho perdis

El banc afirma que aquest espai digital facilita l'accés a promocions, sortejos i experiències sense complicacions. Les condicions són clares i visibles al client abans de cada compra, i tot està dissenyat perquè sigui fàcil d'utilitzar, fins i tot des del telèfon.

Per a qui es pregunta per la final de l'estiu o si hi ha algun límit temporal, no hi ha data concreta de final anunciada. Els mitjans esmenten que Santander Premia ha agafat especial importància ara, a l'estiu, perquè moltes ofertes estan centrades en viatges, oci i compres de temporada e-noticies.cat, però sembla que el programa continua disponible sense data límit.

