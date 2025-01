Avís especial de BBVA si fas servir targeta: molts no sabien que era tan còmode

Perdre una targeta pot ser una experiència estressant. Tanmateix, BBVA ofereix una solució senzilla i ràpida per protegir les teves finances: l'opció d'apagar i encendre les teves targetes directament des de l'app. Aquest gest et brinda tranquil·litat i control total sobre l'ús de les teves targetes.

BBVA et dona la millor solució: què fer si perds la teva targeta

Si extravies o et roben la teva targeta de dèbit o crèdit BBVA, és essencial actuar ràpidament per evitar usos no autoritzats. L'app de BBVA et permet apagar la teva targeta en segons, bloquejant temporalment totes les operacions. Per fer-ho, segueix aquests passos.

Accedeix a l'app de BBVA, inicia sessió amb el teu usuari i contrasenya o mitjançant biometria (empremta dactilar o reconeixement facial). A la pantalla d'inici, prem sobre la targeta que desitges gestionar.

Tria l'opció "Apagar targeta" i confirma l'acció. Això desactivarà temporalment la targeta, impedint el seu ús en compres físiques, en línia, retirades en caixers automàtics i pagaments a l'estranger.

Com encendre la teva targeta novament?

En apagar la teva targeta des de l'app, garanteixes que ningú pugui realitzar operacions amb ella. Si intentes utilitzar una targeta apagada, rebràs una notificació indicant-te que has d'encendre-la per realitzar l'operació.

Aquest control t'ofereix un avantatge significatiu en termes de seguretat i tranquil·litat. Un cop trobis la teva targeta o desitgis reactivar-la, pots encendre-la fàcilment des de l'app.

Entra a l'app de BBVA: Inicia sessió com ho fas habitualment.

Selecciona la targeta: Prem sobre la targeta que desitges activar.

Encén la targeta: Tria l'opció "Encendre targeta" i confirma l'acció. La teva targeta estarà novament activa i llesta per al seu ús.

Beneficis d'aquesta funcionalitat

L'opció d'apagar i encendre les teves targetes des de l'app de BBVA és una eina senzilla i eficaç. Una que et permet gestionar l'ús de les teves targetes segons les teves necessitats i circumstàncies.

A més, protegeix les teves finances davant pèrdues o robatoris de manera immediata i realitza aquestes accions en qualsevol moment i lloc, directament des del teu dispositiu mòbil. Aquest servei és un avantatge significatiu que molts usuaris desconeixen, però que ofereix una solució ràpida i efectiva davant situacions imprevistes.

L'app de BBVA et proporciona eines senzilles per gestionar la seguretat de les teves targetes. Apagar i encendre les teves targetes segons ho necessitis és un gest que et brinda tranquil·litat i control total sobre les teves finances. No dubtis a utilitzar aquesta funcionalitat per protegir-te davant qualsevol eventualitat.