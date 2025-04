Hisenda passa a l'acció: si reps això, actua de seguida o ho pagaràs car

L'Agència Tributària ha iniciat a l'abril l'enviament de les anomenades "cartes de la por" dirigides a autònoms. Aquestes missives busquen alertar sobre possibles errors en la declaració de la Renda i oferir l'oportunitat de corregir-los abans que derivin en sancions.

Les "cartes de la por" són comunicacions oficials d'Hisenda que informen els contribuents sobre discrepàncies o irregularitats detectades en les seves declaracions fiscals. El seu objectiu és prevenir errors i permetre que el contribuent esmeni la situació de manera voluntària.

Hisenda ha avançat l'enviament de les 'cartes de la por': aquest és el motiu

Tradicionalment, Hisenda enviava aquestes cartes un cop finalitzada la campanya de la Renda. No obstant això, el 2025 ha decidit avançar el seu enviament a l'abril, coincidint amb l'inici de la campanya, que començava el dimecres 2 d'abril.

Aquesta mesura busca que els autònoms corregeixin possibles errors abans de presentar la seva declaració, facilitant el compliment tributari i reduint la càrrega administrativa tant per als contribuents com per a la pròpia Agència Tributària. Entre els errors més comuns que motiven l'enviament d'aquestes cartes es troben:

Ingressos no declarats: Ometre ingressos que consten en els registres d'Hisenda, però que no han estat inclosos en la declaració de l'IRPF.

Deduccions indegudes: Aplicar deduccions que no corresponen o no estan justificades adequadament.

Errors en dades fiscals: Proporcionar informació incorrecta o incompleta, com dades personals o bancàries errònies.

Presentació fora de termini: No presentar la declaració dins del període establert, la qual cosa pot comportar sancions.

Com esmenar aquests errors? Hisenda t'ho posa fàcil

Si reps una d'aquestes cartes, és fonamental actuar de seguida. Revisa la informació proporcionada per Hisenda i compara les dades de la carta amb la teva pròpia comptabilitat per identificar les discrepàncies.

Corregeix els errors abans de presentar la declaració. Si encara no has presentat la declaració, assegura't d'incloure la informació correcta i completa. Si ja has presentat la declaració i detectes errors, presenta una declaració complementària per corregir-los.

Si tens dubtes sobre com procedir, busca assessorament professional per garantir el compliment de les teves obligacions. Recorda, és essencial prestar atenció a aquestes comunicacions. Sobretot, cal actuar de manera proactiva per evitar sancions i assegurar el correcte compliment de les obligacions fiscals.