Gest d'Hisenda als espanyols que tinguin això a casa: atent, quin estalvi

L'Agència Tributària ha ofert una sorpresa agradable a certs contribuents espanyols. Parlem de la possibilitat de deduir en la seva Declaració de la Renda les despeses relacionades amb gossos i gats. No obstant això, aquest avantatge fiscal està reservat únicament per a uns pocs, per la qual cosa presta atenció per conèixer tots els detalls d'aquesta deducció.

Hisenda fa un gest a aquests espanyols que tenen gossos o gats: pren nota

Els treballadors autònoms que puguin demostrar que les seves mascotes són essencials per al desenvolupament de la seva activitat professional poden beneficiar-se d'aquesta deducció. Per exemple, ramaders que depenen dels seus animals per a la producció o hotels canins que ofereixen serveis d'allotjament per a mascotes.

També parlem d'empreses que utilitzen gossos guardians en les seves instal·lacions o veterinaris que requereixen animals per a la seva pràctica professional. I és que poden incloure certes despeses relacionades amb les seves mascotes en la seva declaració.

És fonamental que aquestes despeses estiguin directament relacionades amb l'activitat econòmica. I que es disposi de la documentació que justifiqui la seva necessitat i ús professional. Això inclou factures de serveis veterinaris, alimentació especialitzada o assegurances de responsabilitat civil vinculades a l'exercici professional.

Quines despeses no es poden deduir? Hisenda ho deixa clar, atent a la Llei de Benestar Animal

Els treballadors per compte d'altri o assalariats no poden beneficiar-se d'aquesta deducció. La normativa fiscal actual no contempla avantatges fiscals per a aquests contribuents en relació amb les despeses de les seves mascotes, independentment de si posseeixen gossos o gats a casa. Tampoc es poden deduir despeses generals com alimentació, higiene o entreteniment de les mascotes.

La Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals estableix que la tinença de gossos i gats ha d'anar acompanyada d'una assegurança de responsabilitat civil. No obstant això, aquesta llei no introdueix beneficis fiscals per als propietaris de mascotes. El seu objectiu principal és garantir el benestar animal i regular aspectes relacionats amb la seva cura i protecció.

Si ets autònom i la teva activitat econòmica està directament relacionada amb la gestió o cura d'animals, pots aprofitar l'oportunitat d'Hisenda. Podràs deduir certes despeses de les teves mascotes en la Declaració de la Renda. Assegura't que aquestes despeses estiguin degudament justificades i siguin essencials per a la teva activitat professional.