Bones notícies d'Hisenda a milions d'espanyols: estalviaràs un dineral

El Ministeri de Hisenda i el Ministeri de Treball han assolit un acord que beneficiarà milions de treballadors a Espanya. Després d'intenses negociacions, han decidit una resolució positiva per als treballadors que perceben el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

El cert és que no hauran de pagar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en la Declaració de la Renda corresponent a l'any 2024. Una notícia que ha suposat un gir inesperat pel bé de molts treballadors.

Acord in extremis entre Hisenda i Treball: no pagaran l'IRPF en la Renda

L'SMI per al 2025 s'ha fixat en 1.184 euros mensuals, el que equival a 16.576 euros bruts a l'any. Anteriorment, amb l'SMI de 2024, molts treballadors estaven exempts de tributar per l'IRPF. No obstant això, amb l'augment de l'SMI, alguns treballadors, especialment solters sense fills, es van veure obligats a pagar aquest impost.

Per evitar que aquests treballadors vegin reduïts els seus ingressos per la tributació, Hisenda i Treball han acordat implementar una deducció en la quota de l'IRPF. Aquesta mesura garanteix que els perceptors de l'SMI no hagin de tributar en la Renda de 2025, permetent-los mantenir íntegres els seus salaris.

Origen de l'acord: difícils negociacions

La necessitat d'aquest acord va sorgir després de l'increment de l'SMI a 1.184 euros mensuals, el que va situar els ingressos anuals lleugerament per sobre del llindar mínim per pagar IRPF. Aquest canvi va provocar tensions entre els ministeris d'Hisenda i Treball.

Yolanda Díaz, ministra de Treball, va expressar el seu desacord amb la decisió inicial d'Hisenda que els perceptors de l'SMI tributin per IRPF. Díaz va considerar aquesta mesura com un "atac a les classes treballadores" i va defensar que l'SMI no ha d'estar subjecte a aquest impost.

Després de setmanes de negociacions, el passat divendres 28 de març finalment es va assolir un acord que satisfà ambdues parts. La deducció acordada tindrà un cost estimat de 200 milions d'euros i serà aplicable únicament durant l'any 2025.

Reaccions i pròxims passos a fer

Aquest acord ha estat celebrat per organitzacions sindicals i partits polítics. CCOO i UGT han elogiat la mesura, destacant que evita una càrrega addicional per als treballadors amb menors ingressos. Per la seva banda, el Partit Popular ha instat el Govern a mantenir aquesta exempció en el futur i ha criticat qualsevol intent de gravar els treballadors amb l'SMI.

Els treballadors que es beneficiïn d'aquesta deducció hauran de presentar-la en la seva declaració de la Renda de 2025. S'espera que aquesta mesura alleugi la càrrega fiscal de milions d'espanyols i contribueixi a una major equitat en el sistema tributari.