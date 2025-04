Missatge rotund de CaixaBank a tots els seus clients: ho agrairàs

En l'era digital, realitzar compres per Internet s'ha tornat una pràctica comuna. No obstant això, aquest entorn també presenta riscos significatius. CaixaBank, compromès amb la seguretat dels seus clients, emet un missatge clar: és essencial actuar amb prudència i seguir certes pautes per garantir la seguretat en cada operació.

CaixaBank ho deixa clar: pautes essencials per a compres segures

CaixaBank ofereix una sèrie de recomanacions perquè els seus clients realitzin compres en línia amb total tranquil·litat. Si una promoció sembla massa bona per ser certa, probablement no ho sigui i els ciberdelinqüents utilitzen "superofertes" per atreure usuaris incauts.

Abans d'introduir dades personals o bancàries, assegura't que el lloc web sigui autèntic. És fonamental comprovar que el certificat digital és vàlid i correspon al lloc en qüestió.

Realitzar transaccions des de xarxes públiques pot exposar la teva informació a tercers, utilitza sempre connexions segures i privades en efectuar operacions sensibles. Empra combinacions que incloguin lletres majúscules, minúscules, números i caràcters especials.

Utilitzar un programari de seguretat actualitzat et protegirà contra virus

Assegura't que el sistema operatiu i les aplicacions dels teus dispositius estiguin al dia, les actualitzacions solen corregir vulnerabilitats que podrien ser explotades per ciberdelinqüents. Comptar amb un programari de seguretat actualitzat et protegirà contra virus i altres programes maliciosos que podrien comprometre les teves dades.

Monitora freqüentment els moviments dels teus comptes i targetes. Si detectes transaccions sospitoses, contacta immediatament amb la teva entitat bancària.

Perills a la xarxa i com evitar-los: CaixaBank avisa

La seguretat en les compres en línia depèn en gran mesura de la cautela de l'usuari. Actuar amb prudència i seguir les recomanacions d'entitats com CaixaBank és essencial per protegir les teves dades i el teu patrimoni.

En el món digital, el sentit comú és el teu millor aliat contra els ciberdelinqüents. Els ciberdelinqüents empren diverses tàctiques per enganyar els usuaris i obtenir informació confidencial.