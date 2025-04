Novetat important de Banco Sabadell: els seus clients aplaudeixen a rabiar, falta molt poc

Aquest cap de setmana, els dies 5 i 6 d'abril de 2025, se celebrarà a la Via Verda de Girona la Oxfam Intermón Trailwalker. Una marxa esportiva i solidària que busca recaptar fons per combatre la pobresa i la crisi climàtica.

Banco Sabadell tindrà una destacada participació en aquest esdeveniment, amb 60 equips inscrits sota el nom #TrailwalkerSabadell. Sumant aproximadament 300 empleats compromesos amb aquesta causa.

Banco Sabadell ho dona tot per una bona causa: arriba la Trailwalker de Girona

La Oxfam Intermón Trailwalker és considerada la major marxa esportiva per equips del món. El desafiament consisteix a recórrer diferents distàncies: 100 km en un màxim de 32 hores, 55 km en 16 hores, 25 km en 6-8 hores o 10 km en 4 hores.

Els equips estan formats per quatre persones que caminen juntes durant tot el recorregut, recolzades per una o dues persones que brinden assistència logística. ​

Per als participants de Banco Sabadell, aquest esdeveniment representa una oportunitat per demostrar valors com el treball en equip, la superació personal i la solidaritat. L'entitat porta més d'una dècada recolzant aquesta iniciativa, amb més de 476 equips participant en edicions anteriors i una recaptació que supera els 636.000 euros destinats a projectes solidaris. ​

Importància de la Oxfam Intermón Trailwalker: projectes beneficiats

La causa de la Trailwalker és garantir l'accés a aigua potable a comunitats vulnerables afectades per la crisi climàtica a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Els fons recaptats es destinen a projectes que busquen mitigar els efectes de la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible en aquestes regions.

Banco Sabadell, en participar activament en la Oxfam Intermón Trailwalker, reforça el seu compromís amb la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat. L'entitat busca involucrar els seus empleats en iniciatives que generin un impacte positiu en la societat.

Així, fomenta consciència social i l'esperit solidari entre el seu equip humà. ​Amb tot, la participació de Sabadell en la Oxfam Intermón Trailwalker és una mostra del compromís de l'entitat i els seus empleats amb causes solidàries.

Aquest cap de setmana, els equips recorreran la Via Verda de Girona. I tot, amb l'objectiu de recaptar fons per garantir l'accés a aigua potable en comunitats vulnerables.