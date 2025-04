Hacienda pasa a la acción: si recibes esto, actúa de inmediato o lo pagarás caro

La Agencia Tributaria ha iniciado en abril el envío de las llamadas "cartas del miedo" dirigidas a autónomos. Estas misivas buscan alertar sobre posibles errores en la declaración de la Renta y ofrecer la oportunidad de corregirlos antes de que deriven en sanciones. ​

Las "cartas del miedo" son comunicaciones oficiales de Hacienda que informan a los contribuyentes sobre discrepancias o irregularidades detectadas en sus declaraciones fiscales. Su objetivo es prevenir errores y permitir que el contribuyente subsane la situación de manera voluntaria.

Hacienda ha adelantado el envío de las 'cartas del miedo': este es el motivo

Tradicionalmente, Hacienda enviaba estas cartas una vez finalizada la campaña de la Renta. Sin embargo, en 2025 ha decidido adelantar su envío a abril, coincidiendo con el inicio de la campaña, que comenzaba el miércoles 2 de abril.

Esta medida busca que los autónomos corrijan posibles errores antes de presentar su declaración. Facilitando el cumplimiento tributario y reduciendo la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria. ​Entre los errores más comunes que motivan el envío de estas cartas se encuentran:

Ingresos no declarados: Omitir ingresos que constan en los registros de Hacienda, pero que no han sido incluidos en la declaración del IRPF. ​

Deducciones indebidas: Aplicar deducciones que no corresponden o no están justificadas adecuadamente. ​

Errores en datos fiscales: Proporcionar información incorrecta o incompleta, como datos personales o bancarios erróneos.

Presentación fuera de plazo: No presentar la declaración dentro del período establecido, lo que puede acarrear sanciones.

¿Cómo subsanar estos errores? Hacienda te lo pone fácil

Si recibes una de estas cartas, es fundamental actuar de inmediato. Revisa la información proporcionada por Hacienda y compara los datos de la carta con tu propia contabilidad para identificar las discrepancias.​

Corrige los errores antes de presentar la declaración. Si aún no has presentado la declaración, asegúrate de incluir la información correcta y completa.​ Si ya has presentado la declaración y detectas errores, presenta una declaración complementaria para corregirlos.​

Si tienes dudas sobre cómo proceder, busca asesoramiento profesional para garantizar el cumplimiento de tus obligaciones.​ Recuerda, es esencial prestar atención a estas comunicaciones. Sobre todo, hay que actuar de forma proactiva para evitar sanciones y asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.