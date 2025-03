Últim i definitiu avís d'Hisenda: no facis això ni de bon tros al caixer automàtic

L'Agència Tributària ha intensificat la seva vigilància sobre les operacions en efectiu realitzades a través dels caixers automàtics. Accions com retirar o ingressar certes quantitats de diners poden comportar sancions si no es justifiquen adequadament. És essencial conèixer els límits establerts i les possibles conseqüències de no complir amb les normatives fiscals.

Hisenda es cansa d'avisar: compte amb els límits als caixers

Encara que no existeix un límit legal per retirar diners en efectiu d'un caixer, les entitats bancàries estan obligades a informar Hisenda sobre determinades operacions. Pren nota d'aquests límits fixats per Hisenda per evitar ensurts.

Ingressos o retirades iguals o superiors a 1.000 euros: Banc d'Espanya estableix que, en aquestes transaccions, l'entitat bancària exigirà la identificació del client. A més, podrà requerir informació sobre l'origen o destí dels fons.

Operacions de 3.000 euros o més: En superar aquest llindar, el banc ha de notificar a l'Agència Tributària mitjançant el "model 171". Ha de fer-ho detallant la transacció realitzada.

Conseqüències de no justificar les operacions: Hisenda està a l'aguait

Si no es proporciona una justificació adequada per a aquestes operacions, Hisenda pot iniciar una investigació per possible frau fiscal o blanqueig de capitals. Les sancions poden ser multes de fins a 150.000 euros. Retirar o ingressar diners sense una justificació vàlida pot resultar en sancions econòmiques significatives.

Per evitar problemes amb Hisenda en realitzar operacions en efectiu en caixers automàtics, es recomana justificar les operacions. Si necessites retirar o ingressar quantitats elevades, prepara't per explicar el motiu i, si és possible, aporta documentació que recolzi la transacció.

Parla prèviament amb el teu banc per no endur-te sorpreses desagradables

Dividir una quantitat gran en diverses operacions menors per eludir els controls és una pràctica que pot ser detectada i sancionada. Abans de realitzar operacions significatives, és recomanable parlar amb el teu banc per conèixer els procediments i requisits específics.

L'Agència Tributària està reforçant el control sobre les operacions en efectiu realitzades en caixers automàtics. És fonamental actuar amb prudència i complir amb les normatives per evitar sancions. Sempre que realitzis ingressos o extraccions superiors a 1.000 euros, assegura't de poder justificar l'operació i estar preparat per identificar-te davant la teva entitat bancària.