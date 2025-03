Avís d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: no hi ha opció, tingues-ho en compte

La Campanya de la Renda 2024-2025 està a punt de començar. L'Agència Tributària ha emès un avís important: la presentació de la Declaració de la Renda és obligatòria per a molts contribuents. Aquí, t'expliquem qui l'ha de presentar, les conseqüències de no fer-ho i les principals novetats d'aquest any.​

Hisenda és clara: qui està obligat a presentar la Declaració de la Renda

A partir del 2 d'abril de 2025, els contribuents que hagin obtingut ingressos superiors a certs límits hauran de presentar la seva Declaració de la Renda. Un dels canvis més destacats és l'augment del límit d'ingressos per estar obligat a declarar.

Si has rebut ingressos de dos o més pagadors i els teus rendiments íntegres del treball superen els 15.876 euros anuals, estàs obligat a presentar-la. Aquest límit s'ha incrementat respecte a l'any anterior, que era de 15.000 euros. ​

Els beneficiaris de prestacions per desocupació també estan obligats a declarar si els seus ingressos superen el límit establert. Aquest any, el llindar per al segon pagador ha augmentat de 1.500 a 2.500 euros anuals. ​

No complir amb l'obligació de presentar la Declaració de la Renda pot comportar sancions i recàrrecs per part de l'Agència Tributària. És fonamental estar al dia amb les nostres obligacions fiscals per evitar problemes legals i econòmics.​

Novetats de la Campanya de la Renda: queden pocs dies per arrencar

Aquest any, l'Agència Tributària introdueix diverses novetats que facilitaran el procés de declaració. S'implementa la possibilitat d'abonar el deute tributari mitjançant Bizum o targeta de crèdit, oferint més comoditat als contribuents. ​

Hisenda ha habilitat una eina en línia que permet als contribuents resoldre dubtes freqüents sobre la Renda, millorant l'experiència de l'usuari. A més, per exemple, a Catalunya es va acordar una rebaixa de l'IRPF per a les rendes menors de 33.000 euros anuals, beneficiant el 63% dels contribuents.

Dates clau de la Campanya 2024-2025: pren nota

La presentació de la Declaració de la Renda és una obligació que hem de complir puntualment per evitar sancions. Aquest any, Hisenda introdueix novetats que busquen facilitar el procés i adaptar-se a les necessitats dels contribuents.

Conèixer les dates clau i les novetats aplicables a la teva situació per realitzar una declaració correcta. I aprofita els seus avantatges.​ És important conèixer les dates establertes per a la presentació de la Declaració: