Ja es pot demanar: l'ajuda de més de 550 euros al mes que concedeixen ara a Catalunya

Hi ha moltes persones que, en arribar a l'edat de jubilació, no han cotitzat prou per accedir a una pensió. Aquesta situació pot generar incertesa i preocupació sobre com cobrir les necessitats bàsiques en la vellesa. Per ajudar aquells que es troben en aquesta circumstància, hi ha programes de suport econòmic destinats a oferir un suport.

A Catalunya, la Seguretat Social ha posat en marxa una ajuda econòmica per alleujar la càrrega financera d'aquells que no han pogut cotitzar el necessari. Aquesta prestació busca garantir que els més vulnerables comptin amb un ingrés mínim per cobrir les seves necessitats essencials.

Qui pot sol·licitar aquesta ajuda i quins requisits cal complir?

Per accedir a la pensió no contributiva, és necessari complir una sèrie de requisits relacionats amb l'edat, la residència i els ingressos econòmics. En primer lloc, el sol·licitant ha de tenir almenys 65 anys en el moment de fer la sol·licitud. Ha d'haver residit a Espanya durant mínim 10 anys al llarg de tota la seva vida, dels quals almenys dos han d'haver estat consecutius i immediatament abans de presentar la sol·licitud.

Un aspecte clau per poder accedir a aquesta pensió és la situació econòmica del sol·licitant. Per al 2025, s'ha fixat un límit d'ingressos anuals de 7.905,80 euros per a les persones que visquin soles. Si el sol·licitant conviu amb familiars, els ingressos de la unitat econòmica de convivència han d'ajustar-se a certs llindars, que depenen del nombre de persones a la llar.

Per exemple, en el cas de dos convivents, els ingressos no poden superar els 13.439,86 euros anuals. Si hi ha tres convivents, el màxim és de 18.973,92 euros, i per a quatre convivents, el límit ascendeix a 24.507,98 euros. En casos on conviuen familiars de primer grau (pares o fills), els límits són més alts, arribant fins als 61.269,95 euros per a quatre persones.

Quantia de l'ajuda i altres beneficis associats

La pensió no contributiva es va revalorar el 2025 amb un increment del 6,9%, cosa que eleva la quantia anual a 7.905,80 euros, es distribueix en 14 pagues de 568,70 euros. D'aquesta manera, es garanteix un suport econòmic que permeti cobrir les necessitats bàsiques del beneficiari. És important destacar que aquesta ajuda no és compatible amb altres prestacions no contributives, com la pensió d'invalidesa o la pensió de viduïtat.

A més del suport econòmic, aquells que rebin aquesta pensió tindran dret a assistència mèdica gratuïta. També s'ofereix accés a altres serveis socials complementaris que poden variar segons la comunitat autònoma en què resideixin. Aquesta ajuda és fonamental per a aquells que no han pogut cotitzar prou al llarg de la seva vida i necessiten un suport.

Quant a com sol·licitar la pensió, el procés es pot realitzar presencialment, acudint als centres de la Seguretat Social o a l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso). També es pot sol·licitar de forma telemàtica a la seu electrònica de la Seguretat Social.