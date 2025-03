Alegria màxima després de confirmar-ho CaixaBank: aquests clients no poden estar més feliços

Fa pocs dies, CaixaBank i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van anunciar un acord de col·laboració amb una durada de 4 anys. Un destinat a promoure l'esquí accessible per a persones amb discapacitat a les estacions catalanes.

Aquest conveni representa un pas endavant en l'accessibilitat en l'esport. Amb tot, es facilita notablement que més persones gaudeixin de la neu sense barreres.

Important acord de CaixaBank a favor de les persones amb discapacitat: pren nota

El conveni entre CaixaBank i FGC contempla diverses accions per fomentar l'esquí accessible, com la millora d'infraestructures. Existeix una adaptació d'instal·lacions a les estacions d'esquí per garantir l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

Formació especialitzada: Capacitació de monitors i personal de les estacions en tècniques i metodologies específiques per atendre esquiadors amb discapacitat.

Equipament adaptat: Incorporació de material esportiu adaptat, com esquís i cadires especials, per facilitar la pràctica de l'esquí a persones amb diferents tipus de discapacitat.

Programes inclusius: Organització de jornades i esdeveniments dirigits a persones amb discapacitat, promovent la inclusió i el gaudi de l'esport en igualtat de condicions.

Estacions catalanes involucrades: CaixaBank ho confirma

Les estacions d'esquí gestionades per FGC que participen en aquest acord són, entre altres, La Molina. Reconeguda pel seu compromís amb l'esport adaptat, compta amb el Centre d'Esport Adaptat, que ofereix activitats d'esquí i muntanya per a persones amb discapacitat.

Vall de Núria ofereix entorns accessibles i programes adaptats per a esquiadors amb discapacitat. I Espot i Port Ainé també se sumen al compromís de millorar l'accessibilitat i oferir serveis adaptats.

Anunci vital per a les persones amb discapacitat

Aquest acord és fonamental per a les persones amb discapacitat, ja que fomenta la inclusió. Permet que les persones amb discapacitat participin activament en esports d'hivern, promovent la igualtat d'oportunitats.

La pràctica esportiva contribueix al benestar físic i emocional, afavorint la integració social. A més, l'adaptació d'infraestructures i la formació especialitzada ajuden a eliminar obstacles que tradicionalment han limitat l'accés de persones amb discapacitat a l'esport.

L'acord entre CaixaBank i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya representa un avenç significatiu en la promoció de l'esquí accessible a les estacions catalanes. Amb una durada de 4 anys, aquest conveni beneficiarà nombroses persones amb discapacitat. Facilitant la seva participació en l'esport i millorant la seva qualitat de vida.