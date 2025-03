Hisenda confirma la gran notícia: milers d'espanyols es freguen les mans

Hisenda ha emès una nota informativa que ha sorprès milers d'autònoms a Espanya. En ella, s'aclareix que durant 2025 es mantindran els límits actuals per acollir-se al règim de mòduls, també conegut com a estimació objectiva. Així, els autònoms podran seguir tributant sota aquest sistema sempre que no superin els 250.000 euros de facturació anual a particulars o els 125.000 euros si treballen amb empreses.​

La notícia ha causat una gran sorpresa. I tot perquè, després de la derogació del Decret-llei Òmnibus al gener de 2025, existia incertesa sobre si es prorrogarien aquests límits.

Molts autònoms temien haver de canviar al règim d'estimació directa, cosa que podria haver incrementat la seva càrrega fiscal. No obstant això, Hisenda ha aclarit que, en pro de la seguretat jurídica, es mantenen en 2025 els límits vigents en els exercicis 2016 a 2024.​

Hisenda prorroga el règim de mòduls dels autònoms en 2025

Aquesta decisió beneficia aproximadament 430.000 autònoms que utilitzen el règim de mòduls. Aquest sistema simplifica les obligacions fiscals, ja que els impostos es calculen en funció de paràmetres fixos. Per exemple, la superfície del local o el nombre d'empleats, en lloc de basar-se en els ingressos i despeses reals.​

A més, Hisenda ha anunciat que estendrà a 2025 la reducció del 5% en l'IRPF per als autònoms que tributen per mòduls. Aquesta mesura permetrà un estalvi total de 85,3 milions d'euros en l'impost durant el pròxim any.​

Per als autònoms afectats per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), Hisenda ha introduït una rebaixa addicional del 25% en l'IRPF. Aquesta mesura beneficiarà sectors com l'agricultura, ramaderia, transport i comerç al detall, permetent un estalvi mitjà de gairebé 400 euros per a més de 22.600 contribuents.​

Els autònoms han de mantenir-se informats en tot moment: Hisenda avisa

És important destacar que, encara que en 2025 es mantindran els límits actuals, es preveu que en 2026 entrin en vigor nous criteris més restrictius per acollir-se al règim de mòduls. Això podria implicar que molts autònoms hagin d'adaptar-se al règim d'estimació directa en el futur. Per això, és recomanable que els contribuents es mantinguin informats i planifiquin amb antelació les seves obligacions fiscals.​

La nota informativa d'Hisenda proporciona claredat i estabilitat als autònoms per a l'any 2025, mantenint els límits actuals del règim de mòduls i oferint reduccions en l'IRPF. Però, molt de compte, has d'estar atent als canvis previstos per a 2026 i preparar-se adequadament per a les possibles modificacions en el sistema tributari.